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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 вер, 2019 06:50
uaprofi написав:
в качесве плюшек:
п2п бесплатный выход
А разве через T2Y с 03.09.19 на p2p комиссия не касается пластинки? Или имеется ввиду выход не средствами тас?
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