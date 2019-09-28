|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 вер, 2019 06:50
uaprofi написав:
в качесве плюшек:
п2п бесплатный выход
А разве через T2Y с 03.09.19 на p2p комиссия не касается пластинки? Или имеется ввиду выход не средствами тас?
-
ВАМ
-
-
- Повідомлень: 176
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 08:48
ВАМ написав:
...имеется ввиду выход не средствами тас?
ВАМ, да. Так деньгу теперь и с WC выводить.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 1256
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:34
MASolomko написав: ВАМ написав:
...имеется ввиду выход не средствами тас?
ВАМ, да. Так деньгу теперь и с WC выводить.
с WC теперь платный выход?
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему