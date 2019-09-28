Додано: Нед 29 вер, 2019 12:20

Друзья подскажите. Я тут тупанул, через тас2ю вместо Ощадного пополнил Прибутковий, он заканчивается 8 декабря. Его вроде как можно расторгнуть досрочно. Это можно сделать через тас2ю или топать в отделение?

Кто не пьёт, тот не рискует.