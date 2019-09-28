А разве через T2Y с 03.09.19 на p2p комиссия не касается пластинки? Или имеется ввиду выход не средствами тас?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 вер, 2019 06:50
Додано: Нед 29 вер, 2019 08:48
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:34
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:02
А чей то при покупке 1 доллара с Плативки грн на Плативку долл сняло аж 21 цент комисса? Вроде 0.5% должно быть, не?
Додано: Нед 29 вер, 2019 12:20
Re: ТАСКОМБАНК
Друзья подскажите. Я тут тупанул, через тас2ю вместо Ощадного пополнил Прибутковий, он заканчивается 8 декабря. Его вроде как можно расторгнуть досрочно. Это можно сделать через тас2ю или топать в отделение?
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