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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 06:50

  uaprofi написав:в качесве плюшек:
п2п бесплатный выход

А разве через T2Y с 03.09.19 на p2p комиссия не касается пластинки? Или имеется ввиду выход не средствами тас?
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 08:48

Re: ТАСКОМБАНК

  ВАМ написав:...имеется ввиду выход не средствами тас?
ВАМ, да. Так деньгу теперь и с WC выводить.
MASolomko
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Повідомлень: 1256
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:34

  MASolomko написав:
  ВАМ написав:...имеется ввиду выход не средствами тас?
ВАМ, да. Так деньгу теперь и с WC выводить.

с WC теперь платный выход?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:02

А чей то при покупке 1 доллара с Плативки грн на Плативку долл сняло аж 21 цент комисса? Вроде 0.5% должно быть, не?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:20

Re: ТАСКОМБАНК

Друзья подскажите. Я тут тупанул, через тас2ю вместо Ощадного пополнил Прибутковий, он заканчивается 8 декабря. Его вроде как можно расторгнуть досрочно. Это можно сделать через тас2ю или топать в отделение?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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