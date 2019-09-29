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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 вер, 2019 06:50
uaprofi написав:
в качесве плюшек:
п2п бесплатный выход
А разве через T2Y с 03.09.19 на p2p комиссия не касается пластинки? Или имеется ввиду выход не средствами тас?
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ВАМ
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Додано: Нед 29 вер, 2019 08:48
ВАМ написав:
...имеется ввиду выход не средствами тас?
ВАМ, да. Так деньгу теперь и с WC выводить.
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MASolomko
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Додано: Нед 29 вер, 2019 10:34
MASolomko написав: ВАМ написав:
...имеется ввиду выход не средствами тас?
ВАМ, да. Так деньгу теперь и с WC выводить.
с WC теперь платный выход?
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Maksi2
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:02
А чей то при покупке 1 доллара с Плативки грн на Плативку долл сняло аж 21 цент комисса? Вроде 0.5% должно быть, не?
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novichok
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:20
Друзья подскажите. Я тут тупанул, через тас2ю вместо Ощадного пополнил Прибутковий, он заканчивается 8 декабря. Его вроде как можно расторгнуть досрочно. Это можно сделать через тас2ю или топать в отделение?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:27
Фантом написав:
Друзья подскажите. Я тут тупанул, через тас2ю вместо Ощадного пополнил Прибутковий, он заканчивается 8 декабря. Его вроде как можно расторгнуть досрочно. Это можно сделать через тас2ю или топать в отделение?
Так там 19%...ні?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:40
Квесторе_поверніться написав: Фантом написав:
Друзья подскажите. Я тут тупанул, через тас2ю вместо Ощадного пополнил Прибутковий, он заканчивается 8 декабря. Его вроде как можно расторгнуть досрочно. Это можно сделать через тас2ю или топать в отделение?
Так там 19%...ні?
16,5. Но дело не в том. Мне эти деньги нужны сейчас.
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Фантом
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:47
Фантом
, боюсь що депо на протязі 3 місяців нерозривний.
Можна тільки відмінити автопролонгацію.
Кошти слід буде вишукувать з інших джерел.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 29 вер, 2019 15:35
Квесторе_поверніться Плохо.
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Фантом
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Додано: Нед 29 вер, 2019 21:21
Maksi2 написав:
с WC теперь платный выход?
Ну так в TAS2U внедрили же комиссию за p2p-переводы: с чужих на тасовские и обратно. Приходиться через другие сервисы забирать деньгу при надобности )
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MASolomko
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