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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2925292629272928>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:44

  MASolomko написав:
  Maksi2 написав:с WC теперь платный выход?
Ну так в TAS2U внедрили же комиссию за p2p-переводы: с чужих на тасовские и обратно. Приходиться через другие сервисы забирать деньгу при надобности )

Примерно месяц назад выводил без комсы, гaмнюки опять подложили свинью, а другие это какие?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:22

  Maksi2 написав:
  MASolomko написав:
  Maksi2 написав:с WC теперь платный выход?
Ну так в TAS2U внедрили же комиссию за p2p-переводы: с чужих на тасовские и обратно. Приходиться через другие сервисы забирать деньгу при надобности )

Примерно месяц назад выводил без комсы, гaмнюки опять подложили свинью, а другие это какие?


Моня, Приват, ПУМБ.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:27

  jay2004 написав:Моня, Приват, ПУМБ.

Спасибо. О Моно с Пумбом думал, а о Привате начинаю по-тихоньку забывать, комса за то, комса за се, асталависта жидотерорриста :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:42

Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 08:49

  Maksi2 написав:
  jay2004 написав:Моня, Приват, ПУМБ.

Спасибо. О Моно с Пумбом думал, а о Привате начинаю по-тихоньку забывать, комса за то, комса за се, асталависта жидотерорриста :D
Форвард, еще...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:03

  balbesik написав:Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.

Вобще не правомерен. Ждем 1 января 2020, будем стучать на таких урoдов в НБУ. Их штрафами доведут или до выполнения адекватного уровня сервиса или до банкротства. Алилуя.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:06

  Maksi2 написав:
  balbesik написав:Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.

Вобще не правомерен. Ждем 1 января 2020, будем стучать на таких урoдов в НБУ. Их штрафами доведут или до выполнения адекватного уровня сервиса или до банкротства. Алилуя.

1. Карта как бы сейчас нужна.
2. А что будет 1 января?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:21

  balbesik написав:2. А что будет 1 января?

Новий Рік - нове життя

може який-небудь закон про захист споживачів фінпослуг запрацює
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:34

balbesik Идите в отделение и устраивайте им очную ставку, ставьте телефон на громкую связь и звоните прямо при них на горячую линии, они будут друг друга слышать и даже начнут переговариваться, может быть это вам поможет.
Если не поможет, пробуйте подавать жалобу в НБУ уже сейчас, не дожидаясь 1 января, ну а самое действенное это конечно суд, ведь нарушаются ваши права и законы Украины о "нотариальной доверенности".
Так что действуйте не опуская рук!
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:36

  balbesik написав:Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.

Карта принадлежит... банку, как ни странно) И он вам доверенность на неё не давал
У вас есть доверенность на сам счёт и действия с ним. Вот вы и можете выпустить от имени доверенного лица ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ карту на свое имя и пользоваться ею. Дерзайте)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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