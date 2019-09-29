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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:44
MASolomko написав: Maksi2 написав:
с WC теперь платный выход?
Ну так в TAS2U внедрили же комиссию за p2p-переводы: с чужих на тасовские и обратно. Приходиться через другие сервисы забирать деньгу при надобности )
Примерно месяц назад выводил без комсы, гaмнюки опять подложили свинью, а другие это какие?
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Maksi2
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Додано: Пон 30 вер, 2019 08:22
Maksi2 написав: MASolomko написав: Maksi2 написав:
с WC теперь платный выход?
Ну так в TAS2U внедрили же комиссию за p2p-переводы: с чужих на тасовские и обратно. Приходиться через другие сервисы забирать деньгу при надобности )
Примерно месяц назад выводил без комсы, гaмнюки опять подложили свинью, а другие это какие?
Моня, Приват, ПУМБ.
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jay2004
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Додано: Пон 30 вер, 2019 08:27
jay2004 написав:
Моня, Приват, ПУМБ.
Спасибо. О Моно с Пумбом думал, а о Привате начинаю по-тихоньку забывать, комса за то, комса за се, асталависта жидотерорриста
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Maksi2
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Додано: Пон 30 вер, 2019 08:42
Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.
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balbesik
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Додано: Пон 30 вер, 2019 08:49
Maksi2 написав: jay2004 написав:
Моня, Приват, ПУМБ.
Спасибо. О Моно с Пумбом думал, а о Привате начинаю по-тихоньку забывать, комса за то, комса за се, асталависта жидотерорриста
Форвард, еще...
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jay2004
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:03
balbesik написав:
Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.
Вобще не правомерен. Ждем 1 января 2020, будем стучать на таких урoдов в НБУ. Их штрафами доведут или до выполнения адекватного уровня сервиса или до банкротства. Алилуя.
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Maksi2
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:06
Maksi2 написав: balbesik написав:
Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.
Вобще не правомерен. Ждем 1 января 2020, будем стучать на таких урoдов в НБУ. Их штрафами доведут или до выполнения адекватного уровня сервиса или до банкротства. Алилуя.
1. Карта как бы сейчас нужна.
2. А что будет 1 января?
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balbesik
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:21
balbesik написав:
2. А что будет 1 января?
Новий Рік - нове життя
може який-небудь закон про захист споживачів фінпослуг запрацює
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Basilio2020
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:34
balbesik Идите в отделение и устраивайте им очную ставку, ставьте телефон на громкую связь и звоните прямо при них на горячую линии, они будут друг друга слышать и даже начнут переговариваться, может быть это вам поможет.
Если не поможет, пробуйте подавать жалобу в НБУ уже сейчас, не дожидаясь 1 января, ну а самое действенное это конечно суд, ведь нарушаются ваши права и законы Украины о "нотариальной доверенности".
Так что действуйте не опуская рук!
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Maksi2
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Додано: Пон 30 вер, 2019 09:36
balbesik написав:
Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.
Карта принадлежит... банку, как ни странно) И он вам доверенность на неё не давал
У вас есть доверенность на сам счёт и действия с ним. Вот вы и можете выпустить от имени доверенного лица ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ карту на свое имя и пользоваться ею. Дерзайте)
... делайте хоть что-нибудь!
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