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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:36

  Maksi2 написав:balbesik Идите в отделение

Так если бы могла, вопрос бы не возник, я инвалид
balbesik
 
Повідомлень: 183
З нами з: 11.04.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:41

  clientage написав:
  balbesik написав:Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.

Карта принадлежит... банку, как ни странно) И он вам доверенность на неё не давал
У вас есть доверенность на сам счёт и действия с ним. Вот вы и можете выпустить от имени доверенного лица ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ карту на свое имя и пользоваться ею. Дерзайте)

Так что, выходит не права ГЛ?
А допку к чему привязать, основной то уже нет?
Если в доверенности четко прописан пункт по получению карты, принцип клиент всегда прав тут не работает?
balbesik
 
Повідомлень: 183
З нами з: 11.04.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:41

  balbesik написав:
  Maksi2 написав:balbesik Идите в отделение

Так если бы могла, вопрос бы не возник, я инвалид

Тогда вам быстрее и дешевле будет организовать трансфер в отделение, где можно будет забрать основную и открыть дополнительную карту, боюсь по другому у вас не получится. Вы же сами, личным присутствием открывали первую карту.
Maksi2
 
Повідомлень: 229
З нами з: 18.06.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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  #<1 ... 2925292629272928
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