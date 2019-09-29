|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:36
Maksi2 написав:balbesik
Идите в отделение
Так если бы могла, вопрос бы не возник, я инвалид
-
balbesik
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 11.04.13
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:41
clientage написав: balbesik написав:
Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.
Карта принадлежит... банку, как ни странно) И он вам доверенность на неё не давал
У вас есть доверенность на сам счёт и действия с ним. Вот вы и можете выпустить от имени доверенного лица ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ карту на свое имя и пользоваться ею. Дерзайте)
Так что, выходит не права ГЛ?
А допку к чему привязать, основной то уже нет?
Если в доверенности четко прописан пункт по получению карты, принцип клиент всегда прав тут не работает?
-
balbesik
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 11.04.13
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:41
balbesik написав: Maksi2 написав:balbesik
Идите в отделение
Так если бы могла, вопрос бы не возник, я инвалид
Тогда вам быстрее и дешевле будет организовать трансфер в отделение, где можно будет забрать основную и открыть дополнительную карту, боюсь по другому у вас не получится. Вы же сами, личным присутствием открывали первую карту.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|