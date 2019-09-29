Так если бы могла, вопрос бы не возник, я инвалид
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:36
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:41
Так что, выходит не права ГЛ?
А допку к чему привязать, основной то уже нет?
Если в доверенности четко прописан пункт по получению карты, принцип клиент всегда прав тут не работает?
И в чем будет разница, выпустить мне и эту выпустили, но не отдают, почему же должны отдать допку?
Востаннє редагувалось balbesik в Пон 30 вер, 2019 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:41
Тогда вам быстрее и дешевле будет организовать трансфер в отделение, где можно будет забрать основную и открыть дополнительную карту, боюсь по другому у вас не получится. Вы же сами, личным присутствием открывали первую карту.
В этом сказочном банке много чего не работает, се ля ви к сожелению.
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:46
Ну неправильно написана доверенность. Вы можете ВЫПУСТИТЬ карту, а вот получить не можете. Выпустите две карты: осн. на доверяющего и допку себе. Отакэ життя (
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:52
[/quote]Ну неправильно написана доверенность. Вы можете ВЫПУСТИТЬ карту, а вот получить не можете. Выпустите две карты: осн. на доверяющего и допку себе. Отакэ життя ([/quote]
Так а как потом получить СВОЮ? Это плативка, % на МОЮ же будут капать?
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:14
Re: ТАСКОМБАНК
Насколько я понимаю ситуацию, то Нацбанк запретил, вроде как, выдавать по доверенности платёжную карту другого человека.
А вот забрать карту, оформленную на доверенное лицо этим же лицом по доверенности можно...
balbesik, в Вашей ситуации с ограничениями передвижения, я бы рекомендовал подобрать банк, в котором можно удалённо производить заказ карт и заказать доставку карты на дом курьером (например, ПриватБанк, Альфа-Банк и т. п.).
PS Ещё попробуйте уточнить вопрос по данному инциденту у представителя здесь
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:25
Re: ТАСКОМБАНК
В T2Ю у всех заходит? Что ни с приложения,ни с браузера не могу зайти.
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:27
_PORT_UA, да, тоже не пашет. Конец месяца, пытаются проценты посчитать?
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:28
Ну неправильно написана доверенность. Вы можете ВЫПУСТИТЬ карту, а вот получить не можете. Выпустите две карты: осн. на доверяющего и допку себе. Отакэ життя ([/quote]
Так а как потом получить СВОЮ? Это плативка, % на МОЮ же будут капать?[/quote]
Проценты капают на счёт, он ОДИН ОБЩИЙ и для основной и для дополнительной КАРТЫ. Но допка может стоить денег, см. тарифы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:29
Нет. Приложение зашло со второй попытки, но карты не подтянулись
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