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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2926292729282929>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:36

  Maksi2 написав:balbesik Идите в отделение

Так если бы могла, вопрос бы не возник, я инвалид
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:41

  clientage написав:
  balbesik написав:Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.

Карта принадлежит... банку, как ни странно) И он вам доверенность на неё не давал
У вас есть доверенность на сам счёт и действия с ним. Вот вы и можете выпустить от имени доверенного лица ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ карту на свое имя и пользоваться ею. Дерзайте)

Так что, выходит не права ГЛ?
А допку к чему привязать, основной то уже нет?
Если в доверенности четко прописан пункт по получению карты, принцип клиент всегда прав тут не работает?
И в чем будет разница, выпустить мне и эту выпустили, но не отдают, почему же должны отдать допку?
Востаннє редагувалось balbesik в Пон 30 вер, 2019 09:44, всього редагувалось 1 раз.
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:41

  balbesik написав:
  Maksi2 написав:balbesik Идите в отделение

Так если бы могла, вопрос бы не возник, я инвалид

Тогда вам быстрее и дешевле будет организовать трансфер в отделение, где можно будет забрать основную и открыть дополнительную карту, боюсь по другому у вас не получится. Вы же сами, личным присутствием открывали первую карту.
  balbesik написав:Если в доверенности четко прописан пункт по получению карты, принцип клиент всегда прав тут не работает?

В этом сказочном банке много чего не работает, се ля ви к сожелению.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:46

  balbesik написав:
  clientage написав:
  balbesik написав:Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.

Карта принадлежит... банку, как ни странно) И он вам доверенность на неё не давал
У вас есть доверенность на сам счёт и действия с ним. Вот вы и можете выпустить от имени доверенного лица ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ карту на свое имя и пользоваться ею. Дерзайте)

Так что, выходит не права ГЛ?
А допку к чему привязать, основной то уже нет?
Если в доверенности четко прописан пункт по получению карты, принцип клиент всегда прав тут не работает?
Ну неправильно написана доверенность. Вы можете ВЫПУСТИТЬ карту, а вот получить не можете. Выпустите две карты: осн. на доверяющего и допку себе. Отакэ життя (
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:52

[/quote]Ну неправильно написана доверенность. Вы можете ВЫПУСТИТЬ карту, а вот получить не можете. Выпустите две карты: осн. на доверяющего и допку себе. Отакэ життя ([/quote]
Так а как потом получить СВОЮ? Это плативка, % на МОЮ же будут капать?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:14

Re: ТАСКОМБАНК

Насколько я понимаю ситуацию, то Нацбанк запретил, вроде как, выдавать по доверенности платёжную карту другого человека.
А вот забрать карту, оформленную на доверенное лицо этим же лицом по доверенности можно...

balbesik, в Вашей ситуации с ограничениями передвижения, я бы рекомендовал подобрать банк, в котором можно удалённо производить заказ карт и заказать доставку карты на дом курьером (например, ПриватБанк, Альфа-Банк и т. п.).

PS Ещё попробуйте уточнить вопрос по данному инциденту у представителя здесь https://minfin.com.ua/ua/company/taskombank/hotline/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:25

Re: ТАСКОМБАНК

В T2Ю у всех заходит? Что ни с приложения,ни с браузера не могу зайти.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:27

_PORT_UA, да, тоже не пашет. Конец месяца, пытаются проценты посчитать? :lol:
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:28

  balbesik написав:
Ну неправильно написана доверенность. Вы можете ВЫПУСТИТЬ карту, а вот получить не можете. Выпустите две карты: осн. на доверяющего и допку себе. Отакэ життя ([/quote]
Так а как потом получить СВОЮ? Это плативка, % на МОЮ же будут капать?[/quote]
Проценты капают на счёт, он ОДИН ОБЩИЙ и для основной и для дополнительной КАРТЫ. Но допка может стоить денег, см. тарифы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:29

  _PORT_UA написав:В T2Ю у всех заходит? Что ни с приложения,ни с браузера не могу зайти.

Нет. Приложение зашло со второй попытки, но карты не подтянулись
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ramaz
 
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