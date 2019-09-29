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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2927292829292930>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:29

Да хромает седня тас2ю, наверно много для него 90к клиентов)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:47

Напомнтите, Кешбек сегодня до которого часу нужно вывести?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 10:50

  ramaz написав:Напомнтите, Кешбек сегодня до которого часу нужно вывести?

завтра не позже 18.00, а то сгорят
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:22

  isen написав:
  ramaz написав:Напомнтите, Кешбек сегодня до которого часу нужно вывести?

завтра не позже 18.00, а то сгорят

сегодня
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:00

  Stringer написав:
  isen написав:
  ramaz написав:Напомнтите, Кешбек сегодня до которого часу нужно вывести?

завтра не позже 18.00, а то сгорят

сегодня

Правильно, нагнетайте.
Завтра хоть можно будет зайти в тас2ю.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:05

Re: ТАСКОМБАНК

карта "плативка" до 9/19. Когда надо заказывать бесплатный перевыпуск сегодня или в октябре или без разницы?
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:09

  pavyak написав:карта "плативка" до 9/19. Когда надо заказывать бесплатный перевыпуск сегодня или в октябре или без разницы?

без разницы, но завтра уже не будет работать...

по Викенду открытому на черную пятницу, когда плату за следующий год снимают, в начале ноября или декабря?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:12

  pavyak написав:карта "плативка" до 9/19. Когда надо заказывать бесплатный перевыпуск сегодня или в октябре или без разницы?

Лучше было заранее, в первой половине месяца. Перевыпуск в течении 10 рабочих дней.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:23

  balbesik написав:Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.

К сожалению, правомерен, потому что:
4. Банк має право передати електронний платіжний засіб у власність користувача або надати йому в користування в порядку, визначеному договором про використання електронного платіжного засобу (далі - договір)

(Закон України "Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів")
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:28

Када тас2ю заработает?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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