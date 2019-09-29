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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 10:29
Да хромает седня тас2ю, наверно много для него 90к клиентов)
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 30 вер, 2019 10:47
Напомнтите, Кешбек сегодня до которого часу нужно вывести?
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ramaz
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Додано: Пон 30 вер, 2019 10:50
ramaz написав:
Напомнтите, Кешбек сегодня до которого часу нужно вывести?
завтра не позже 18.00, а то сгорят
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isen
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Додано: Пон 30 вер, 2019 11:22
isen написав: ramaz написав:
Напомнтите, Кешбек сегодня до которого часу нужно вывести?
завтра не позже 18.00, а то сгорят
сегодня
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:00
Stringer написав: isen написав: ramaz написав:
Напомнтите, Кешбек сегодня до которого часу нужно вывести?
завтра не позже 18.00, а то сгорят
сегодня
Правильно, нагнетайте.
Завтра хоть можно будет зайти в тас2ю.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:05
карта "плативка" до 9/19. Когда надо заказывать бесплатный перевыпуск сегодня или в октябре или без разницы?
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pavyak
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:09
pavyak написав:
карта "плативка" до 9/19. Когда надо заказывать бесплатный перевыпуск сегодня или в октябре или без разницы?
без разницы, но завтра уже не будет работать...
по Викенду открытому на черную пятницу, когда плату за следующий год снимают, в начале ноября или декабря?
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isen
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:12
pavyak написав:
карта "плативка" до 9/19. Когда надо заказывать бесплатный перевыпуск сегодня или в октябре или без разницы?
Лучше было заранее, в первой половине месяца. Перевыпуск в течении 10 рабочих дней.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:23
balbesik написав:
Добрый день. Насколько правомерен отказ выдать перевыпущенную карту по нотариальной доверенности? В отделении ссылаются на какое-то распоряжение (без номера и даты), на ГЛ утверждают, что должны выдать без проблем. Кто сталкивался и какие мои действия? Я предложила сотруднику привезти мне домой, либо оплатить такси до банка и обратно и вынести карту к машине, отказ.
К сожалению, правомерен, потому что:
4. Банк має право передати електронний платіжний засіб у власність користувача або надати йому в користування в порядку, визначеному договором про використання електронного платіжного засобу (далі - договір)
(Закон України "Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів")
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Додано: Пон 30 вер, 2019 12:28
Када тас2ю заработает?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
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на тему
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