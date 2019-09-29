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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:31

Я думал, что когда халявные манисенды прикроют, тас2ю вообще простаивать будет :)
А оказалось не так
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:33

Re: ТАСКОМБАНК

По Викенду кешбек сегодня ждать?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:33

  Вкладчик1234 написав:Я думал, что когда халявные манисенды прикроют, тас2ю вообще простаивать будет :)
А оказалось не так

Так все кишмиш спасают.
За завтра знают не то чтобы все)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:34

  clientage написав:Када тас2ю заработает?

Пробуйте.
Уже можно.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:38

  guntherhouse777 написав:
  clientage написав:Када тас2ю заработает?

Пробуйте.
Уже можно.

Самый интересный раздел -
"У вас еще нет счетов
Информация о ваших счетах появится здесь, когда вы получите карту или откроете счет в нашем Банке."
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:44

Мои счета нашлись уже у этой шутницы)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:45

  isen написав:По Викенду кешбек сегодня ждать?

уже есть
Ferlakur
 
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