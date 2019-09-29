|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:31
Я думал, что когда халявные манисенды прикроют, тас2ю вообще простаивать будет
А оказалось не так
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9392
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6279 раз.
- Подякували: 2528 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:33
По Викенду кешбек сегодня ждать?
-
isen
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 21.12.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:33
Вкладчик1234 написав:
Я думал, что когда халявные манисенды прикроют, тас2ю вообще простаивать будет
А оказалось не так
Так все кишмиш спасают.
За завтра знают не то чтобы все)
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4138
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:34
clientage написав:
Када тас2ю заработает?
Пробуйте.
Уже можно.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4138
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:38
guntherhouse777 написав: clientage написав:
Када тас2ю заработает?
Пробуйте.
Уже можно.
Самый интересный раздел -
"У вас еще нет счетов
Информация о ваших счетах появится здесь, когда вы получите карту или откроете счет в нашем Банке."
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2326
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:44
Мои счета нашлись уже у этой шутницы)
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 29242
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2337 раз.
- Подякували: 3378 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:45
isen написав:
По Викенду кешбек сегодня ждать?
уже есть
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3159
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|