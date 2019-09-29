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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:36

ramaz
В мобильном ТАС2Ю не отображались карты. Перезагрузил телефон, карты все на месте. Это было в 14.33
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:38

  Vint написав:
  clientage написав:Мои счета нашлись уже у этой шутницы)

а у меня пропала карта, которая сегодня должна работать последний день, а новую я все еще не забрал из-за лени

У меня так пропадали карты в последний день и в лучшие времена
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:46

  Vint написав:а у меня пропала карта, которая сегодня должна работать последний день, а новую я все еще не забрал из-за лени

Также пропала с экрана. Позвонил на гарячку. Уточнили у себя что перевыпуска не было. Заказал перевыпуск, на гаряке уверили что бесплатно. Поговорили про кешбек, сказали что последний день который зашел в этот месяц 26,09. У меня вся пятница не зашла.
pavyak
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