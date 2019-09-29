ramaz
В мобильном ТАС2Ю не отображались карты. Перезагрузил телефон, карты все на месте. Это было в 14.33
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:36
ramaz
В мобильном ТАС2Ю не отображались карты. Перезагрузил телефон, карты все на месте. Это было в 14.33
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:38
У меня так пропадали карты в последний день и в лучшие времена
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:46
Также пропала с экрана. Позвонил на гарячку. Уточнили у себя что перевыпуска не было. Заказал перевыпуск, на гаряке уверили что бесплатно. Поговорили про кешбек, сказали что последний день который зашел в этот месяц 26,09. У меня вся пятница не зашла.
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