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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:36

ramaz
В мобильном ТАС2Ю не отображались карты. Перезагрузил телефон, карты все на месте. Это было в 14.33
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:38

  Vint написав:
  clientage написав:Мои счета нашлись уже у этой шутницы)

а у меня пропала карта, которая сегодня должна работать последний день, а новую я все еще не забрал из-за лени

У меня так пропадали карты в последний день и в лучшие времена
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:46

  Vint написав:а у меня пропала карта, которая сегодня должна работать последний день, а новую я все еще не забрал из-за лени

Также пропала с экрана. Позвонил на гарячку. Уточнили у себя что перевыпуска не было. Заказал перевыпуск, на гаряке уверили что бесплатно. Поговорили про кешбек, сказали что последний день который зашел в этот месяц 26,09. У меня вся пятница не зашла.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 14:37

Re: ТАСКОМБАНК

  pavyak написав:У меня вся пятница не зашла.

у меня за четверг (26.09) еще не проведенная трата стоит..
Monk23
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:43

  Вкладчик1234 написав:
  novichok написав:Карты других банков в ТасЮ только у меня самоудалились?

У меня всё на месте.
Но тоже карты иногда пропадают. Нужно просто попробовать позже

пипец! Вчера добавил тасю карту моно, сегодня опять пропала. беда :evil:
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:06

  Bosstone написав:
  pavyak написав:карта "плативка" до 9/19. Когда надо заказывать бесплатный перевыпуск сегодня или в октябре или без разницы?

Лучше было заранее, в первой половине месяца. Перевыпуск в течении 10 рабочих дней.

их (плативки) еще заказывать нужно? Не так как в других банках,без всяких заказов, пришел когда захотел, получил, ушел?!!!
как из этого банка безболезненно выйти, имея только плативки? Действия карт закончится и все или понавыпускают новых и будут брать за неактивность?
Или шлепать в отделение, писать заявы, брать доки и т.п.?
p.s. самый...нехороший банк из всех, с которыми работал.
Востаннє редагувалось novichok в Пон 30 вер, 2019 18:18, всього редагувалось 1 раз.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:08

Re: ТАСКОМБАНК

  novichok написав:самый...нехороший банк из всех, с которыми работал.

Де западло?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:38

novichok
Читай тарифи: там є і про перевипуск, і про неактивність, і про ціна на вихід.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:44

  klug написав:novichok
і про ціна на вихід.

выйти это не деньги вывести, а прекратить сотрудничество навсегда.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:46

  novichok написав:
  klug написав:novichok
і про ціна на вихід.

выйти это не деньги вывести, а прекратить сотрудничество навсегда.

Як грамотно це зробити?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
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