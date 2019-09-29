ramaz
В мобильном ТАС2Ю не отображались карты. Перезагрузил телефон, карты все на месте. Это было в 14.33
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:36
ramaz
В мобильном ТАС2Ю не отображались карты. Перезагрузил телефон, карты все на месте. Это было в 14.33
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:38
У меня так пропадали карты в последний день и в лучшие времена
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:46
Также пропала с экрана. Позвонил на гарячку. Уточнили у себя что перевыпуска не было. Заказал перевыпуск, на гаряке уверили что бесплатно. Поговорили про кешбек, сказали что последний день который зашел в этот месяц 26,09. У меня вся пятница не зашла.
Додано: Пон 30 вер, 2019 14:37
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:43
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:06
их (плативки) еще заказывать нужно? Не так как в других банках,без всяких заказов, пришел когда захотел, получил, ушел?!!!
как из этого банка безболезненно выйти, имея только плативки? Действия карт закончится и все или понавыпускают новых и будут брать за неактивность?
Или шлепать в отделение, писать заявы, брать доки и т.п.?
p.s. самый...нехороший банк из всех, с которыми работал.
Востаннє редагувалось novichok в Пон 30 вер, 2019 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:08
Re: ТАСКОМБАНК
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:38
novichok
Читай тарифи: там є і про перевипуск, і про неактивність, і про ціна на вихід.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:44
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:46
Як грамотно це зробити?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|