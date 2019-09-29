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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:47
Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
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klug написав:novichok
і про ціна на вихід.
это не деньги вывести, а прекратить сотрудничество навсегда.
Як грамотно це зробити?
ага, желательно не посещая отделения
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