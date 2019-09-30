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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:47
Квесторе_поверніться написав: novichok написав:
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klug написав:novichok
і про ціна на вихід.
это не деньги вывести, а прекратить сотрудничество навсегда.
Як грамотно це зробити?
ага, желательно не посещая отделения
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:20
novichok написав:
ага, желательно не посещая отделения
Тут вам не Моно - заяви на закриття рахунків лише особисто у відділенні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:22
klug написав: novichok написав:
ага, желательно не посещая отделения
Тут вам не Моно - заяви на закриття рахунків лише особисто у відділенні.
Ще і цидулу про помноження на нуль всіх персональних даних.
Хтось робив такий хід?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:40
klug написав: novichok написав:
ага, желательно не посещая отделения
Тут вам не Моно - заяви на закриття рахунків лише особисто у відділенні.
А если тупо никуда не ходить и ничего не писать что будет? Карты заканчиваются в октябре, депо в середине октября сниму, а потом как бы ничего с банком не связывает
Востаннє редагувалось novichok
в Пон 30 вер, 2019 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:42
novichok написав: klug написав: novichok написав:
ага, желательно не посещая отделения
Тут вам не Моно - заяви на закриття рахунків лише особисто у відділенні.
А если тупо никуда не ходить и ничего не писать что будет?
Всі рахунки обнулені?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:43
Квесторе_поверніться написав: novichok написав: novichok написав:
ага, желательно не посещая отделения
А если тупо никуда не ходить и ничего не писать что будет?
Всі рахунки обнулені?
Депо через карту сниму на ощадных копейки
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:59
novichok написав:
Депо через карту сниму на ощадных копейки
Ну і нехай...тільки б в мінус не загнали за неактивність.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:05
novichok написав:
p.s. самый...нехороший банк из всех, с которыми работал.
Что да - то да
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:07
novichok написав: klug написав: novichok написав:
ага, желательно не посещая отделения
Тут вам не Моно - заяви на закриття рахунків лише особисто у відділенні.
А если тупо никуда не ходить и ничего не писать что будет? Карты заканчиваются в октябре, депо в середине октября сниму, а потом как бы ничего с банком не связывает
Якщо у вас залишаться лише пусті Платівки і Ощадні, то, станом на сьогоднішній день, нічого не буде. Про завтрашній день я вам гарантії не дам. Якщо за банком далі не плануєте слідкувати, то краще закрити те, чим не користуєтесь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:24
klug написав:
Якщо у вас залишаться лише пусті Платівки і Ощадні, то, станом на сьогоднішній день, нічого не буде. Про завтрашній день я вам гарантії не дам. Якщо за банком далі не плануєте слідкувати, то краще закрити те, чим не користуєтесь.
А закрыться можно в любрм отделении или там где открывался?
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