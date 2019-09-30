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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:47

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  klug написав:novichok
і про ціна на вихід.

выйти это не деньги вывести, а прекратить сотрудничество навсегда.

Як грамотно це зробити?

ага, желательно не посещая отделения
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:20

  novichok написав:ага, желательно не посещая отделения

Тут вам не Моно - заяви на закриття рахунків лише особисто у відділенні.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:22

  klug написав:
  novichok написав:ага, желательно не посещая отделения

Тут вам не Моно - заяви на закриття рахунків лише особисто у відділенні.

Ще і цидулу про помноження на нуль всіх персональних даних.
Хтось робив такий хід?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:40

  klug написав:
  novichok написав:ага, желательно не посещая отделения

Тут вам не Моно - заяви на закриття рахунків лише особисто у відділенні.

А если тупо никуда не ходить и ничего не писать что будет? Карты заканчиваются в октябре, депо в середине октября сниму, а потом как бы ничего с банком не связывает
Востаннє редагувалось novichok в Пон 30 вер, 2019 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:42

  novichok написав:
  klug написав:
  novichok написав:ага, желательно не посещая отделения

Тут вам не Моно - заяви на закриття рахунків лише особисто у відділенні.

А если тупо никуда не ходить и ничего не писать что будет?

Всі рахунки обнулені?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:43

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  novichok написав:ага, желательно не посещая отделения


А если тупо никуда не ходить и ничего не писать что будет?

Всі рахунки обнулені?

Депо через карту сниму на ощадных копейки
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:59

Re: ТАСКОМБАНК

  novichok написав:Депо через карту сниму на ощадных копейки

Ну і нехай...тільки б в мінус не загнали за неактивність.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 20:05

  novichok написав:p.s. самый...нехороший банк из всех, с которыми работал.

Что да - то да.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 20:07

  novichok написав:
  klug написав:
  novichok написав:ага, желательно не посещая отделения

Тут вам не Моно - заяви на закриття рахунків лише особисто у відділенні.

А если тупо никуда не ходить и ничего не писать что будет? Карты заканчиваются в октябре, депо в середине октября сниму, а потом как бы ничего с банком не связывает

Якщо у вас залишаться лише пусті Платівки і Ощадні, то, станом на сьогоднішній день, нічого не буде. Про завтрашній день я вам гарантії не дам. Якщо за банком далі не плануєте слідкувати, то краще закрити те, чим не користуєтесь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 20:24

  klug написав:Якщо у вас залишаться лише пусті Платівки і Ощадні, то, станом на сьогоднішній день, нічого не буде. Про завтрашній день я вам гарантії не дам. Якщо за банком далі не плануєте слідкувати, то краще закрити те, чим не користуєтесь.

А закрыться можно в любрм отделении или там где открывался?
novichok
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