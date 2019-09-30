Тут вам не Моно - заяви на закриття рахунків лише особисто у відділенні.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:20
Тут вам не Моно - заяви на закриття рахунків лише особисто у відділенні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:22
Ще і цидулу про помноження на нуль всіх персональних даних.
Хтось робив такий хід?
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Додано: Пон 30 вер, 2019 19:40
А если тупо никуда не ходить и ничего не писать что будет? Карты заканчиваются в октябре, депо в середине октября сниму, а потом как бы ничего с банком не связывает
Востаннє редагувалось novichok в Пон 30 вер, 2019 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:42
Всі рахунки обнулені?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:43
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:59
Re: ТАСКОМБАНК
Ну і нехай...тільки б в мінус не загнали за неактивність.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 30 вер, 2019 20:05
Додано: Пон 30 вер, 2019 20:07
Якщо у вас залишаться лише пусті Платівки і Ощадні, то, станом на сьогоднішній день, нічого не буде. Про завтрашній день я вам гарантії не дам. Якщо за банком далі не плануєте слідкувати, то краще закрити те, чим не користуєтесь.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 30 вер, 2019 20:24
А закрыться можно в любрм отделении или там где открывался?
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:01
По идее можно в любом - у вас ведь договор с юрлицом, а не с отделением и вы хотите имеющиеся договора с этим юрлицом расторгнуть. Но на практике у Таси есть привязка к отделениям, поэтому чтобы красиво все закрыть не родному отделению сначала надо будет сделать "перебранчевание", а потом только закрытие. А учитывая что процессы в Тасе далеки от идеала - могут быть и глюки и прочие неприятности. Поэтому во избежание потери времени и сил я бы рекомендовал прекращать отношения с Тасей в "родном" отделении. И проводить эту процедуру в "чужом" лишь в случае если родное в другом городе.
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