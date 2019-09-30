Какой порядок и что для этого нужно?
Эту процедуру надо делать и для подачи заявки по увеличению кредитного лимита на кредитках в отделении?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:13
Re: ТАСКОМБАНК
Какой порядок и что для этого нужно?
Эту процедуру надо делать и для подачи заявки по увеличению кредитного лимита на кредитках в отделении?
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