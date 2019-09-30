Какой порядок и что для этого нужно?
Эту процедуру надо делать и для подачи заявки по увеличению кредитного лимита на кредитках в отделении?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:13
Re: ТАСКОМБАНК
Какой порядок и что для этого нужно?
Эту процедуру надо делать и для подачи заявки по увеличению кредитного лимита на кредитках в отделении?
Додано: Вів 01 жов, 2019 08:25
ТАСКОМБАНК
Думаю для кредлима это скорее всего не надо. Но в прошлом году, когда моему отделение было влом заказывать индексацию и меня попросили получить мои евро в другом конце города, то там долго мудрить пока выдали мне нал потому что не видели моих счетов привязанных к другому отделению. А кред-лим это не счёт по сути, поэтому его наверное можно пытаться поднять в любом отделении
Додано: Вів 01 жов, 2019 08:33
Re: ТАСКОМБАНК
Flamingo, при моём желании повысить у меня спрашивали где я оформлял карту. Просто думаю может расстаться с Тасей. А закрывать придётся не в родном для карт отделении )
|