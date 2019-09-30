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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2930293129322933

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:13

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Но на практике у Таси есть привязка к отделениям, поэтому чтобы красиво все закрыть не родному отделению сначала надо будет сделать "перебранчевание", а потом только закрытие.
Какой порядок и что для этого нужно?

Эту процедуру надо делать и для подачи заявки по увеличению кредитного лимита на кредитках в отделении?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:25

ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Но на практике у Таси есть привязка к отделениям, поэтому чтобы красиво все закрыть не родному отделению сначала надо будет сделать "перебранчевание", а потом только закрытие.
Какой порядок и что для этого нужно?

Эту процедуру надо делать и для подачи заявки по увеличению кредитного лимита на кредитках в отделении?

Думаю для кредлима это скорее всего не надо. Но в прошлом году, когда моему отделение было влом заказывать индексацию и меня попросили получить мои евро в другом конце города, то там долго мудрить пока выдали мне нал потому что не видели моих счетов привязанных к другому отделению. А кред-лим это не счёт по сути, поэтому его наверное можно пытаться поднять в любом отделении
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:33

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo, при моём желании повысить у меня спрашивали где я оформлял карту. Просто думаю может расстаться с Тасей. А закрывать придётся не в родном для карт отделении )
MASolomko
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Повідомлень: 1268
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Подякував: 45 раз.
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