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ТАСКОМБАНК
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Додано: Вів 01 жов, 2019 06:13
Flamingo написав:
Но на практике у Таси есть привязка к отделениям, поэтому чтобы красиво все закрыть не родному отделению сначала надо будет сделать "перебранчевание", а потом только закрытие.
Какой порядок и что для этого нужно?
Эту процедуру надо делать и для подачи заявки по увеличению кредитного лимита на кредитках в отделении?
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MASolomko
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:25
MASolomko написав: Flamingo написав:
Но на практике у Таси есть привязка к отделениям, поэтому чтобы красиво все закрыть не родному отделению сначала надо будет сделать "перебранчевание", а потом только закрытие.
Какой порядок и что для этого нужно?
Эту процедуру надо делать и для подачи заявки по увеличению кредитного лимита на кредитках в отделении?
Думаю для кредлима это скорее всего не надо. Но в прошлом году, когда моему отделение было влом заказывать индексацию и меня попросили получить мои евро в другом конце города, то там долго мудрить пока выдали мне нал потому что не видели моих счетов привязанных к другому отделению. А кред-лим это не счёт по сути, поэтому его наверное можно пытаться поднять в любом отделении
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Flamingo
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:33
Flamingo, при моём желании повысить у меня спрашивали где я оформлял карту. Просто думаю может расстаться с Тасей. А закрывать придётся не в родном для карт отделении )
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MASolomko
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:01
У всех нормально зачисляются средства с Ощадного на карту? Уже 40 минут прошло,а денег нет.
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_PORT_UA
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:11
Flamingo написав: MASolomko написав: Flamingo написав:
Но на практике у Таси есть привязка к отделениям, поэтому чтобы красиво все закрыть не родному отделению сначала надо будет сделать "перебранчевание", а потом только закрытие.
Какой порядок и что для этого нужно?
Эту процедуру надо делать и для подачи заявки по увеличению кредитного лимита на кредитках в отделении?
Думаю для кредлима это скорее всего не надо. Но в прошлом году, когда моему отделение было влом заказывать индексацию и меня попросили получить мои евро в другом конце города, то там долго мудрить пока выдали мне нал потому что не видели моих счетов привязанных к другому отделению. А кред-лим это не счёт по сути, поэтому его наверное можно пытаться поднять в любом отделении
Добрый день, для подачи заявки по увеличению кредитного лимита перебранчевание необходимо, если вы обращаетесь не в "родное" отделение.
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:21
TASCOMBANK написав:
Добрый день, для подачи заявки по увеличению кредитного лимита перебранчевание необходимо, если вы обращаетесь не в "родное" отделение.
Заявки на увеличение кред лимита по Викенду должны принимать?
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vollena71
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:51
Подскажите, у кого-то сегодня списывали годовое РКО по weekend? У меня два раза списали комиссию. Жду , что решит ТАСя. Хочу понять, это единичный случай или масштабный.
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STIGA
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:02
vollena71 написав: TASCOMBANK написав:
Добрый день, для подачи заявки по увеличению кредитного лимита перебранчевание необходимо, если вы обращаетесь не в "родное" отделение.
Заявки на увеличение кред лимита по Викенду должны принимать?
Добрый день, да.
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TASCOMBANK
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:07
Сегодня впервые за столько лет потеряю кэшбек - аж 76 копеек. Тяжело-то как
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Vorlon
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