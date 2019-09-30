RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2930293129322933

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:13

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:Но на практике у Таси есть привязка к отделениям, поэтому чтобы красиво все закрыть не родному отделению сначала надо будет сделать "перебранчевание", а потом только закрытие.
Какой порядок и что для этого нужно?

Эту процедуру надо делать и для подачи заявки по увеличению кредитного лимита на кредитках в отделении?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 08.03.18
Подякував: 45 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:25

ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Но на практике у Таси есть привязка к отделениям, поэтому чтобы красиво все закрыть не родному отделению сначала надо будет сделать "перебранчевание", а потом только закрытие.
Какой порядок и что для этого нужно?

Эту процедуру надо делать и для подачи заявки по увеличению кредитного лимита на кредитках в отделении?

Думаю для кредлима это скорее всего не надо. Но в прошлом году, когда моему отделение было влом заказывать индексацию и меня попросили получить мои евро в другом конце города, то там долго мудрить пока выдали мне нал потому что не видели моих счетов привязанных к другому отделению. А кред-лим это не счёт по сути, поэтому его наверное можно пытаться поднять в любом отделении
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3029
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:33

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo, при моём желании повысить у меня спрашивали где я оформлял карту. Просто думаю может расстаться с Тасей. А закрывать придётся не в родном для карт отделении )
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 08.03.18
Подякував: 45 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:01

Re: ТАСКОМБАНК

У всех нормально зачисляются средства с Ощадного на карту? Уже 40 минут прошло,а денег нет.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 256
З нами з: 09.02.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:11

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Но на практике у Таси есть привязка к отделениям, поэтому чтобы красиво все закрыть не родному отделению сначала надо будет сделать "перебранчевание", а потом только закрытие.
Какой порядок и что для этого нужно?

Эту процедуру надо делать и для подачи заявки по увеличению кредитного лимита на кредитках в отделении?

Думаю для кредлима это скорее всего не надо. Но в прошлом году, когда моему отделение было влом заказывать индексацию и меня попросили получить мои евро в другом конце города, то там долго мудрить пока выдали мне нал потому что не видели моих счетов привязанных к другому отделению. А кред-лим это не счёт по сути, поэтому его наверное можно пытаться поднять в любом отделении


Добрый день, для подачи заявки по увеличению кредитного лимита перебранчевание необходимо, если вы обращаетесь не в "родное" отделение.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:21

  TASCOMBANK написав:Добрый день, для подачи заявки по увеличению кредитного лимита перебранчевание необходимо, если вы обращаетесь не в "родное" отделение.

Заявки на увеличение кред лимита по Викенду должны принимать?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 18.09.13
Подякував: 434 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:51

weekend двойное списание РКО

Подскажите, у кого-то сегодня списывали годовое РКО по weekend? У меня два раза списали комиссию. Жду , что решит ТАСя. Хочу понять, это единичный случай или масштабный.
STIGA
 
Повідомлень: 10
З нами з: 22.01.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:02

  vollena71 написав:
  TASCOMBANK написав:Добрый день, для подачи заявки по увеличению кредитного лимита перебранчевание необходимо, если вы обращаетесь не в "родное" отделение.

Заявки на увеличение кред лимита по Викенду должны принимать?


Добрый день, да.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:07

Сегодня впервые за столько лет потеряю кэшбек - аж 76 копеек. Тяжело-то как :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 7271
З нами з: 14.06.13
Подякував: 364 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2930293129322933
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, balance, casper12, ingtrans, PUMB, Vorlon, vvs2k і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.