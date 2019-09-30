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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:24

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:...для подачи заявки по увеличению кредитного лимита перебранчевание необходимо, если вы обращаетесь не в "родное" отделение.
TASCOMBANK,

1 Какая процедура перебранчевания? Клиент что-то должен подписать или всё менеджер делает без его участия?

2 Горячая линия может сказать за каким отделением закреплены счета?

3 Без перебранчевания менеджер может технически подать запрос на повышение кредитного лимита?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:39

  MASolomko написав:
  TASCOMBANK написав:...для подачи заявки по увеличению кредитного лимита перебранчевание необходимо, если вы обращаетесь не в "родное" отделение.
TASCOMBANK,

1 Какая процедура перебранчевания? Клиент что-то должен подписать или всё менеджер делает без его участия?

2 Горячая линия может сказать за каким отделением закреплены счета?

3 Без перебранчевания менеджер может технически подать запрос на повышение кредитного лимита?


1.Если вам необходимо на временной основе, то это делает менеджер.
2. Да, горячая линия имеет эту информация.
3. Нет, ведь он вас в системе не найдет и не будет по кому посылать запрос на повышение.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:43

  TASCOMBANK написав:
  vollena71 написав:
  TASCOMBANK написав:Добрый день, для подачи заявки по увеличению кредитного лимита перебранчевание необходимо, если вы обращаетесь не в "родное" отделение.

Заявки на увеличение кред лимита по Викенду должны принимать?


Добрый день, да.

Отделение во Дворце Труда в Харькове говорит "нет кнопки в программе" , как подать заявку на увеличение лимита?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:46

  tarasum написав:
  Vorlon написав:Сегодня впервые за столько лет потеряю кэшбек - аж 76 копеек. Тяжело-то как :roll:

Обідно втрачу, 99 коп (((

Vorlon, tarasum - Вы держитесь там! Потеря конечно невосполнима, но жизнь продолжается. Отобьете еще как-нибудь ;) :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:50

  STIGA написав:Подскажите, у кого-то сегодня списывали годовое РКО по weekend? У меня два раза списали комиссию. Жду , что решит ТАСя. Хочу понять, это единичный случай или масштабный.

У меня списалось. Но у меня своих было ровно 365. Поэтому вторая сумма списалась в теховер по дебетовому счету. И это при том что при отсутствии СВОИХ списывать не должно. Это что теперь и % за теховер будут насчитывать? Ну вот шо с этой Тасей делать? :(
UPD. Горячка приняла заявку - говорит, что теховер гасить якобы не надо. Но "чёта я очкуюсь, Славик" :evil:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:38

  Flamingo написав:
  STIGA написав:Подскажите, у кого-то сегодня списывали годовое РКО по weekend? У меня два раза списали комиссию. Жду , что решит ТАСя. Хочу понять, это единичный случай или масштабный.

У меня списалось. Но у меня своих было ровно 365. Поэтому вторая сумма списалась в теховер по дебетовому счету. И это при том что при отсутствии СВОИХ списывать не должно. Это что теперь и % за теховер будут насчитывать? Ну вот шо с этой Тасей делать? :(
UPD. Горячка приняла заявку - говорит, что теховер гасить якобы не надо. Но "чёта я очкуюсь, Славик" :evil:

При отсутствии "своих" денег карточка просто уходит в минус, но на эти конкрентные 365 грн. не будут начисляться проценты, "горячка" не врёт.
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