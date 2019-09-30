Додано: Вів 01 жов, 2019 10:50

STIGA написав: Подскажите, у кого-то сегодня списывали годовое РКО по weekend? У меня два раза списали комиссию. Жду , что решит ТАСя. Хочу понять, это единичный случай или масштабный. Подскажите, у кого-то сегодня списывали годовое РКО по weekend? У меня два раза списали комиссию. Жду , что решит ТАСя. Хочу понять, это единичный случай или масштабный.

У меня списалось. Но у меня своих было ровно 365. Поэтому вторая сумма списалась в теховер по дебетовому счету. И это при том что при отсутствии СВОИХ списывать не должно. Это что теперь и % за теховер будут насчитывать? Ну вот шо с этой Тасей делать?UPD. Горячка приняла заявку - говорит, что теховер гасить якобы не надо. Но "чёта я очкуюсь, Славик"