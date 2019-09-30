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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:58

  MASolomko написав:В ноябре 2018 г. подал заявку на акционную WC, карту саму и подписывал договор уже в декабре. Не знаю буду ли продлевать, но если прозеваю вовремя карту закрыть и спишется в минус 365 грн (на карте денег не будет), то их придётся оплатить для закрытия карты или как?

нет, просто карта не будет работать на выход, пока на счету не появится годовая абонка
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:04

TASCOMBANK

Когда выписку нормальную сделают в ТАС2Ю ?

Это ж надо было додуматься сделать подгрузку старых записей в истории операций через кнопку "загрузить еще" (при этом постоянно продолжая загружать то, что мне уже не нужно), как будто я просматриваю какой-то сайт новостей или что-то подобное . :shock: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:06

  Alex2007 написав:TASCOMBANK

Когда выписку нормальную сделают в ТАС2Ю ?

Это ж надо было додуматься сделать подгрузку старых записей в истории операций через кнопку "загрузить еще", как будто я просматриваю какой-то сайт новостей или что-то подобное. :shock: :mrgreen:

Ну в П24 так же. А вдрух вы забыли, шо делали 3..4 дн назад. Приколисты Жжжж
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:09

  clientage написав:
  Alex2007 написав:TASCOMBANK

Когда выписку нормальную сделают в ТАС2Ю ?

Это ж надо было додуматься сделать подгрузку старых записей в истории операций через кнопку "загрузить еще", как будто я просматриваю какой-то сайт новостей или что-то подобное. :shock: :mrgreen:

Ну в П24 так же. А вдрух вы забыли, шо делали 3..4 дн назад. Приколисты Жжжж


Так в п24 есть поле выбора даты, хоть 10 лет назад ищи: 01.10.2009 - 01.11.2009. А тут пока будешь нажимать подгрузить еще, то их сервер ляжет из-за перегруза. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:29

  MASolomko написав:Flamingo, при моём желании повысить у меня спрашивали где я оформлял карту. Просто думаю может расстаться с Тасей. А закрывать придётся не в родном для карт отделении )

На кого вы променяли "безценных"? :D
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TASCOMBANK
  vollena71 написав:Отделение во Дворце Труда в Харькове говорит "нет кнопки в программе" , как подать заявку на увеличение лимита?

Тоже интересует этот вопрос. :?:
Конкретно почему нельзя (только вдумайтесь в этот чес) подать заявку на поднятие кредитного лимита, если первоначальный дали - ноль. Кто это придумал? Кого проклинать собственно? Чтоб он горел. :!:
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