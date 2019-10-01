нет, просто карта не будет работать на выход, пока на счету не появится годовая абонка
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:58
нет, просто карта не будет работать на выход, пока на счету не появится годовая абонка
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:04
TASCOMBANK
Когда выписку нормальную сделают в ТАС2Ю ?
Это ж надо было додуматься сделать подгрузку старых записей в истории операций через кнопку "загрузить еще" (при этом постоянно продолжая загружать то, что мне уже не нужно), как будто я просматриваю какой-то сайт новостей или что-то подобное .
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:06
Ну в П24 так же. А вдрух вы забыли, шо делали 3..4 дн назад. Приколисты Жжжж
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:09
Так в п24 есть поле выбора даты, хоть 10 лет назад ищи: 01.10.2009 - 01.11.2009. А тут пока будешь нажимать подгрузить еще, то их сервер ляжет из-за перегруза.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:29
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:32
TASCOMBANK
Тоже интересует этот вопрос.
Конкретно почему нельзя (только вдумайтесь в этот чес) подать заявку на поднятие кредитного лимита, если первоначальный дали - ноль. Кто это придумал? Кого проклинать собственно? Чтоб он горел.
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:46
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:45
Re: ТАСКОМБАНК
Там інфо про Вас недостатньо зібрали.
Телефонів не зібрали, щоб потім кошмарити...якщо кредит не повернете.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:15
Ну може якщо б я був бомжем, та не мав смарта або компа з якого я б це міг би написати, то я б з вами погодився 100 выдсотково. Вже півріччя нічого не їм, все чекаю коли таз дасть меЯні кредлім, щоб похавать на холявку. Якось так.
А з іншого боку, таз - дійсно лайно звістно.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Вів 01 жов, 2019 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:30
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, в TAS2U в ночное время валютообмен работает?
|