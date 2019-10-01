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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:31

Re: ТАСКОМБАНК

  Maksi2 написав:На кого вы променяли "безценных"? :D
На то они и "безценные", что их променять нельзя :D Простот при определенных условиях с Тасей тяжело, когда нет отделения в моём городе. До дистанционного обслуживания они не доросли, как красиво не писали на своем сайте)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:59

  MASolomko написав:
  Maksi2 написав:На кого вы променяли "безценных"? :D
На то они и "безценные", что их променять нельзя :D Простот при определенных условиях с Тасей тяжело, когда нет отделения в моём городе. До дистанционного обслуживания они не доросли, как красиво не писали на своем сайте)

Можно и короче: жечь их надо как Жанну Д'арк.
Просто подумал что может, вдруг, вы знаете, контору, которая менее конченая и более выгодная и хотите поделиться сией инфой например даже в личку, был бы весьма, весьма-а-а признателен. :roll:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:00

Если тянуть с Плативки деньги Приватовским сенд-мани, комис будет?
дякую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:13

  Goodman написав:Если тянуть с Плативки деньги Приватовским сенд-мани, комис будет?
дякую.

Тяните
novichok
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