На то они и "безценные", что их променять нельзя Простот при определенных условиях с Тасей тяжело, когда нет отделения в моём городе. До дистанционного обслуживания они не доросли, как красиво не писали на своем сайте)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:31
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:59
Можно и короче: жечь их надо как Жанну Д'арк.
Просто подумал что может, вдруг, вы знаете, контору, которая менее конченая и более выгодная и хотите поделиться сией инфой например даже в личку, был бы весьма, весьма-а-а признателен.
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:00
Если тянуть с Плативки деньги Приватовским сенд-мани, комис будет?
дякую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:13
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