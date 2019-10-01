Додано: Сер 02 жов, 2019 08:05

Maksi2 написав: Просто подумал что может, вдруг, вы знаете, контору, которая менее конченая и более выгодная... Просто подумал что может, вдруг, вы знаете, контору, которая менее конченая и более выгодная...

Я в прошлом году начал делать попытки знакомства с другими банками, а так до этого сотрудничал с Приватом. Затем заводил знакомства исходя из того, с кем получается заиметь связи + ориентировался на обсуждения в этом разделе.В итоге после Привата заводил знакомства в таком порядке: Доходная от Конкорд, monobank, WC и В5 от Там, Зе-кредитка от А-Банк и Максимум от Аллы:— Доходная интересная как свободный депозит + бесплатный СЭП на выход;— monobank был в моде, сейчас карта интересная рассрочками от магазинов партнёров;— WC получилось оформить под акцию, а так даже б не зашёл (на момент оформления из-за ситуации в Донецкой области я знал, что кредлим мне даже не светит);— В5 оформлялась как подстраховка для сохранения доступа к интернет-банкингу (с кредлимом аналогично);— Зе-кредитка или Зелена можно было оформить в моём городе, то почему бы и нет)— Максимум брал только для получения кешбека с другом за приглашение.Что мне не понравилось в Тас?1 Невозможно изменить ПИН-код в банкоматах других банков;2 Больше всего не понравилось разблокировка средств, тянули кота хвост больше месяца. Ладно были кредитные, так это свои. Могли б уже на эту сумму временно кредлим дать.3 В добавок ко второму пункту — де*** система обработки предавторизации.4 Ну и Приват меня с их банкингом разбаловал, здесь многое что через отделение, которое находится в соседнем городе...5 Отсутствует уведомление по кешбеку за то, что пригласил друга. Если друг не дал про себя знать, то полученный кешбек просто сгорел. Даже А-Банк с их тугой службой уведомляет, а эти нет.Что понравилось с Там, так это по кешбекам. Здесь нареканий, пока всё чётко.