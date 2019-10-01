На то они и "безценные", что их променять нельзя Простот при определенных условиях с Тасей тяжело, когда нет отделения в моём городе. До дистанционного обслуживания они не доросли, как красиво не писали на своем сайте)
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Додано: Вів 01 жов, 2019 20:31
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 01 жов, 2019 20:59
Можно и короче: жечь их надо как Жанну Д'арк.
Просто подумал что может, вдруг, вы знаете, контору, которая менее конченая и более выгодная и хотите поделиться сией инфой например даже в личку, был бы весьма, весьма-а-а признателен.
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:00
Если тянуть с Плативки деньги Приватовским сенд-мани, комис будет?
дякую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 01 жов, 2019 21:13
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:43
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Додано: Сер 02 жов, 2019 08:05
Re: ТАСКОМБАНК
Я в прошлом году начал делать попытки знакомства с другими банками, а так до этого сотрудничал с Приватом. Затем заводил знакомства исходя из того, с кем получается заиметь связи + ориентировался на обсуждения в этом разделе.
В итоге после Привата заводил знакомства в таком порядке: Доходная от Конкорд, monobank, WC и В5 от Там, Зе-кредитка от А-Банк и Максимум от Аллы:
— Доходная интересная как свободный депозит + бесплатный СЭП на выход;
— monobank был в моде, сейчас карта интересная рассрочками от магазинов партнёров;
— WC получилось оформить под акцию, а так даже б не зашёл (на момент оформления из-за ситуации в Донецкой области я знал, что кредлим мне даже не светит);
— В5 оформлялась как подстраховка для сохранения доступа к интернет-банкингу (с кредлимом аналогично);
— Зе-кредитка или Зелена можно было оформить в моём городе, то почему бы и нет)
— Максимум брал только для получения кешбека с другом за приглашение.
Что мне не понравилось в Тас?
1 Невозможно изменить ПИН-код в банкоматах других банков;
2 Больше всего не понравилось разблокировка средств, тянули кота хвост больше месяца. Ладно были кредитные, так это свои. Могли б уже на эту сумму временно кредлим дать.
3 В добавок ко второму пункту — де*** система обработки предавторизации.
4 Ну и Приват меня с их банкингом разбаловал, здесь многое что через отделение, которое находится в соседнем городе...
5 Отсутствует уведомление по кешбеку за то, что пригласил друга. Если друг не дал про себя знать, то полученный кешбек просто сгорел. Даже А-Банк с их тугой службой уведомляет, а эти нет.
Что понравилось с Там, так это по кешбекам. Здесь нареканий, пока всё чётко.
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:02
MASolomko Доходчиво.
Тоже взял wc + б5, только б5 открывал для покупок в рабочие дни, а wc в выходные.
Добавлю что кроме таса, никто не позволяет себе так издеваться над клиентами, сервис и функционал - полное дно.
В моно с приватом наоборот, онлайн проводки, там все просто и понятно.
Пумбой не интересуетесь? Там вход, выход и снятие в любом банке бесплатно с недавних пор, раньше обходил их стороной, а щас годиться, зашло.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 02 жов, 2019 09:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 жов, 2019 09:05
Як я кредитний ліміт підвищував
Проходив недавно повз "рідне" відділення. Вирішив запитати, чому така несправедливість - дружині по Пудрі кредитний ліміт підвищили, тут на форумі деякі теж хвалилися, а мені як дали рік тому 3к, так і досі.
Дівчина запитала, чи не було заборгованості (боронь Боже!). І так щиро вирішила мені допомогти, що я аж зрадів - нарешті в моєму відділенні з'явилися хороші працівники!
Уточнила мої дані, чи нічого не змінилося (нічого), офіційну зарплату. Правда, питання про НЕофіційну зарплату мене ввело в ступор. Попросила також погасити поточну заборгованість 2 з лишнім тисячі. Без питань - перекинув з Ощадного.
Відправила заявку в кредитний відділ, сказала протягом години чекати СМС з рішенням.
Через 2 години телефонує мені працівник кредитного відділу (по голосу - сц...ха років 20). Уточнила, мої дані, і "озадачила" питанням, навіщо мені кредитний ліміт.
Ще через годину зателефонувала працівник банку, через яку я подавав заявку. Їй повернули заявку на доопрацювання. Попросила вказати телефон начальника або бухгалтерії.
Був зайнятий, попросив зателефонувати наступного дня (робочий день і так закінчувався). Уже тиждень ні ліміту, ні дзвінка.
Зате ПриватБанк знову прислав листа - вже вкотре пропонує підвищити ліміт з 35к до 37к.
Моє враження - вони просто бояться наливати великий ліміт - а раптом клієнт перестане платити? Це ж вжучити можуть!
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