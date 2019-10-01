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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:31

Re: ТАСКОМБАНК

  Maksi2 написав:На кого вы променяли "безценных"? :D
На то они и "безценные", что их променять нельзя :D Простот при определенных условиях с Тасей тяжело, когда нет отделения в моём городе. До дистанционного обслуживания они не доросли, как красиво не писали на своем сайте)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:59

  MASolomko написав:
  Maksi2 написав:На кого вы променяли "безценных"? :D
На то они и "безценные", что их променять нельзя :D Простот при определенных условиях с Тасей тяжело, когда нет отделения в моём городе. До дистанционного обслуживания они не доросли, как красиво не писали на своем сайте)

Можно и короче: жечь их надо как Жанну Д'арк.
Просто подумал что может, вдруг, вы знаете, контору, которая менее конченая и более выгодная и хотите поделиться сией инфой например даже в личку, был бы весьма, весьма-а-а признателен. :roll:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:00

Если тянуть с Плативки деньги Приватовским сенд-мани, комис будет?
дякую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:13

  Goodman написав:Если тянуть с Плативки деньги Приватовским сенд-мани, комис будет?
дякую.

Тяните
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:43

  тарасов написав:Подскажите, в TAS2U в ночное время валютообмен работает?

работает
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 06:46

velvet
спс, прикупил па 24,85
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:05

Re: ТАСКОМБАНК

  Maksi2 написав:Просто подумал что может, вдруг, вы знаете, контору, которая менее конченая и более выгодная...
Я в прошлом году начал делать попытки знакомства с другими банками, а так до этого сотрудничал с Приватом. Затем заводил знакомства исходя из того, с кем получается заиметь связи + ориентировался на обсуждения в этом разделе.

В итоге после Привата заводил знакомства в таком порядке: Доходная от Конкорд, monobank, WC и В5 от Там, Зе-кредитка от А-Банк и Максимум от Аллы:
— Доходная интересная как свободный депозит + бесплатный СЭП на выход;
— monobank был в моде, сейчас карта интересная рассрочками от магазинов партнёров;
— WC получилось оформить под акцию, а так даже б не зашёл (на момент оформления из-за ситуации в Донецкой области я знал, что кредлим мне даже не светит);
— В5 оформлялась как подстраховка для сохранения доступа к интернет-банкингу (с кредлимом аналогично);
— Зе-кредитка или Зелена можно было оформить в моём городе, то почему бы и нет)
— Максимум брал только для получения кешбека с другом за приглашение.


Что мне не понравилось в Тас?
1 Невозможно изменить ПИН-код в банкоматах других банков;
2 Больше всего не понравилось разблокировка средств, тянули кота хвост больше месяца. Ладно были кредитные, так это свои. Могли б уже на эту сумму временно кредлим дать.
3 В добавок ко второму пункту — де*** система обработки предавторизации.
4 Ну и Приват меня с их банкингом разбаловал, здесь многое что через отделение, которое находится в соседнем городе...
5 Отсутствует уведомление по кешбеку за то, что пригласил друга. Если друг не дал про себя знать, то полученный кешбек просто сгорел. Даже А-Банк с их тугой службой уведомляет, а эти нет.

Что понравилось с Там, так это по кешбекам. Здесь нареканий, пока всё чётко.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:02

MASolomko Доходчиво.
Тоже взял wc + б5, только б5 открывал для покупок в рабочие дни, а wc в выходные.
Добавлю что кроме таса, никто не позволяет себе так издеваться над клиентами, сервис и функционал - полное дно.
В моно с приватом наоборот, онлайн проводки, там все просто и понятно.
Пумбой не интересуетесь? Там вход, выход и снятие в любом банке бесплатно с недавних пор, раньше обходил их стороной, а щас годиться, зашло. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 02 жов, 2019 09:06, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:05

Як я кредитний ліміт підвищував

Проходив недавно повз "рідне" відділення. Вирішив запитати, чому така несправедливість - дружині по Пудрі кредитний ліміт підвищили, тут на форумі деякі теж хвалилися, а мені як дали рік тому 3к, так і досі.

Дівчина запитала, чи не було заборгованості (боронь Боже!). І так щиро вирішила мені допомогти, що я аж зрадів - нарешті в моєму відділенні з'явилися хороші працівники!

Уточнила мої дані, чи нічого не змінилося (нічого), офіційну зарплату. Правда, питання про НЕофіційну зарплату мене ввело в ступор. Попросила також погасити поточну заборгованість 2 з лишнім тисячі. Без питань - перекинув з Ощадного.

Відправила заявку в кредитний відділ, сказала протягом години чекати СМС з рішенням.

Через 2 години телефонує мені працівник кредитного відділу (по голосу - сц...ха років 20). Уточнила, мої дані, і "озадачила" питанням, навіщо мені кредитний ліміт.

Ще через годину зателефонувала працівник банку, через яку я подавав заявку. Їй повернули заявку на доопрацювання. Попросила вказати телефон начальника або бухгалтерії.

Був зайнятий, попросив зателефонувати наступного дня (робочий день і так закінчувався). Уже тиждень ні ліміту, ні дзвінка.

Зате ПриватБанк знову прислав листа - вже вкотре пропонує підвищити ліміт з 35к до 37к.

Моє враження - вони просто бояться наливати великий ліміт - а раптом клієнт перестане платити? Це ж вжучити можуть!
ykrkozak
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