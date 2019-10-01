Додано: Сер 02 жов, 2019 11:54

Было 2 операции в продуктовом магазине по Б5 26.09. По ним не начислили кэшбэк.

По операциям до этих и по операциям после этих(!) уже было начисление. А по этим двум - болт.



Причем я проверил в TAS2U. Именно не начислили (а не сгорело).

Позвонил на горлинию, долго с ними общался, девочка честно "два раза перепроверила МСС- код" и в конце оформила заявку на техподдержку.



Полтора года уже пользуюсь Б5, такое - впервые.



P.S. Перезвонили из техподдержки, говорят, "эти операции еще не прошли по клирингу". Удивительно, т.к. на следующий день там же делал покупки, и эта операция уже прошла (за 27.09), а за 26.09 - еще нет. Как такое может быть, не понимаю.

Но вопрос снят.