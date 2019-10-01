Закрыть карту примата нафиг?
Это ваша ошибка. Извлечь из памяти пару телефонов - ИМХО минута-две максимум. Поэтому я бы всё отложил и выдал бы эту информацию. Откладывать такие звонки лучше не стоит.
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Додано: Сер 02 жов, 2019 09:16
Закрыть карту примата нафиг?
Это ваша ошибка. Извлечь из памяти пару телефонов - ИМХО минута-две максимум. Поэтому я бы всё отложил и выдал бы эту информацию. Откладывать такие звонки лучше не стоит.
Додано: Сер 02 жов, 2019 11:54
Не начислили кэшбэк
Было 2 операции в продуктовом магазине по Б5 26.09. По ним не начислили кэшбэк.
По операциям до этих и по операциям после этих(!) уже было начисление. А по этим двум - болт.
Причем я проверил в TAS2U. Именно не начислили (а не сгорело).
Позвонил на горлинию, долго с ними общался, девочка честно "два раза перепроверила МСС- код" и в конце оформила заявку на техподдержку.
Полтора года уже пользуюсь Б5, такое - впервые.
P.S. Перезвонили из техподдержки, говорят, "эти операции еще не прошли по клирингу". Удивительно, т.к. на следующий день там же делал покупки, и эта операция уже прошла (за 27.09), а за 26.09 - еще нет. Как такое может быть, не понимаю.
Но вопрос снят.
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:03
У меня покупка в продуктовом магазине по Б5 от 26.09 до сих пор отображается латиницей - похоже, что не проведена .
И да, кешбека по ней не было
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