Было 2 операции в продуктовом магазине по Б5 26.09. По ним не начислили кэшбэк. По операциям до этих и по операциям после этих(!) уже было начисление. А по этим двум - болт.
Причем я проверил в TAS2U. Именно не начислили (а не сгорело). Позвонил на горлинию, долго с ними общался, девочка честно "два раза перепроверила МСС- код" и в конце оформила заявку на техподдержку.
Полтора года уже пользуюсь Б5, такое - впервые.
P.S. Перезвонили из техподдержки, говорят, "эти операции еще не прошли по клирингу". Удивительно, т.к. на следующий день там же делал покупки, и эта операция уже прошла (за 27.09), а за 26.09 - еще нет. Как такое может быть, не понимаю. Но вопрос снят.
ykrkozak написав:Проходив недавно повз "рідне" відділення. Вирішив запитати, чому така несправедливість - дружині по Пудрі кредитний ліміт підвищили, тут на форумі деякі теж хвалилися, а мені як дали рік тому 3к, так і досі. ... Уже тиждень ні ліміту, ні дзвінка.
Купите через 2 месяца что-нибудь приваткой на большую сумму и попытайтесь подать заявку в ТАС на повышения кредлима для рефинансирования задолженности - а вдруг. Правда, справку о задолженности наверное нужно будет заказывать.
P.S. +1 про совет не давать отлуп на вопросы о номере бухгалтера и другие при повышении лимита. Банк может расценить это как попытку "успеть договориться" с бухгалтером как правильно отвечать на ожидаемый звонок банка.
Востаннє редагувалось Slx в Сер 02 жов, 2019 12:55, всього редагувалось 2 разів.
Искатель написав:Было 2 операции в продуктовом магазине по Б5 26.09. По ним не начислили кэшбэк. По операциям до этих и по операциям после этих(!) уже было начисление. А по этим двум - болт.
Причем я проверил в TAS2U. Именно не начислили (а не сгорело). Позвонил на горлинию, долго с ними общался, девочка честно "два раза перепроверила МСС- код" и в конце оформила заявку на техподдержку.
Полтора года уже пользуюсь Б5, такое - впервые.
P.S. Перезвонили из техподдержки, говорят, "эти операции еще не прошли по клирингу". Удивительно, т.к. на следующий день там же делал покупки, и эта операция уже прошла (за 27.09), а за 26.09 - еще нет. Как такое может быть, не понимаю. Но вопрос снят.
Да где-то что-то сбоит... Тоже 26.09 Сильпо, было уже 22.08 сильпо завис кешбек выплатили 13.09