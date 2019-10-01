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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:16

  Maksi2 написав:Я вот только щас это понял. В итоге у меня в привате 50к, а в тасе 1к. Дисонанс какой то.

Закрыть карту примата нафиг?

  ykrkozak написав:Був зайнятий, попросив зателефонувати наступного дня (робочий день і так закінчувався). Уже тиждень ні ліміту, ні дзвінка.

Это ваша ошибка. Извлечь из памяти пару телефонов - ИМХО минута-две максимум. Поэтому я бы всё отложил и выдал бы эту информацию. Откладывать такие звонки лучше не стоит.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:54

Не начислили кэшбэк

Было 2 операции в продуктовом магазине по Б5 26.09. По ним не начислили кэшбэк.
По операциям до этих и по операциям после этих(!) уже было начисление. А по этим двум - болт.

Причем я проверил в TAS2U. Именно не начислили (а не сгорело).
Позвонил на горлинию, долго с ними общался, девочка честно "два раза перепроверила МСС- код" и в конце оформила заявку на техподдержку.

Полтора года уже пользуюсь Б5, такое - впервые.

P.S. Перезвонили из техподдержки, говорят, "эти операции еще не прошли по клирингу". Удивительно, т.к. на следующий день там же делал покупки, и эта операция уже прошла (за 27.09), а за 26.09 - еще нет. Как такое может быть, не понимаю.
Но вопрос снят.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:03

  Искатель написав:Было 2 операции в продуктовом магазине по Б5 26.09. По ним не начислили кэшбэк.
По операциям до этих и по операциям после этих(!) уже было начисление. А по этим двум - болт.

Причем я проверил в TAS2U. Именно не начислили (а не сгорело).
Позвонил на горлинию, долго с ними общался, девочка честно "два раза перепроверила МСС- код" и в конце оформила заявку на техподдержку.

Полтора года уже пользуюсь Б5, такое - впервые.

У меня покупка в продуктовом магазине по Б5 от 26.09 до сих пор отображается латиницей - похоже, что не проведена :shock: .
И да, кешбека по ней не было
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:17

Re: ТАСКОМБАНК

Вчера случайно оплатил продукты через Гугл пэй с просроченной карты.
Ждал отказ, а оплата прошла)
Кто знает как долго будет работать?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:46

  ykrkozak написав:Проходив недавно повз "рідне" відділення. Вирішив запитати, чому така несправедливість - дружині по Пудрі кредитний ліміт підвищили, тут на форумі деякі теж хвалилися, а мені як дали рік тому 3к, так і досі.
... Уже тиждень ні ліміту, ні дзвінка.

Купите через 2 месяца что-нибудь приваткой на большую сумму и попытайтесь подать заявку в ТАС на повышения кредлима для рефинансирования задолженности - а вдруг.
Правда, справку о задолженности наверное нужно будет заказывать.

P.S. +1 про совет не давать отлуп на вопросы о номере бухгалтера и другие при повышении лимита. Банк может расценить это как попытку "успеть договориться" с бухгалтером как правильно отвечать на ожидаемый звонок банка.
Востаннє редагувалось Slx в Сер 02 жов, 2019 12:55, всього редагувалось 2 разів.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:50

  Искатель написав:Было 2 операции в продуктовом магазине по Б5 26.09. По ним не начислили кэшбэк.
По операциям до этих и по операциям после этих(!) уже было начисление. А по этим двум - болт.

Причем я проверил в TAS2U. Именно не начислили (а не сгорело).
Позвонил на горлинию, долго с ними общался, девочка честно "два раза перепроверила МСС- код" и в конце оформила заявку на техподдержку.

Полтора года уже пользуюсь Б5, такое - впервые.

P.S. Перезвонили из техподдержки, говорят, "эти операции еще не прошли по клирингу". Удивительно, т.к. на следующий день там же делал покупки, и эта операция уже прошла (за 27.09), а за 26.09 - еще нет. Как такое может быть, не понимаю.
Но вопрос снят.

Да где-то что-то сбоит... Тоже 26.09 Сильпо, было уже 22.08 сильпо завис кешбек выплатили 13.09
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:58

Re: ТАСКОМБАНК

Онлайн обмен только у меня не работает даже на 300 баксах ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:04

Re: ТАСКОМБАНК

  Vint написав:Вчера случайно оплатил продукты через Гугл пэй с просроченной карты.
Ждал отказ, а оплата прошла)
На э/почту пришло уведомление об успешной оплате?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry20232815
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:25

Re: ТАСКОМБАНК

SILVER_UA написав:Онлайн обмен только у меня не работает даже на 300 баксах ?
3 часа назад работал, лимит стандартный
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:31

  Alex_ki написав:
SILVER_UA написав:Онлайн обмен только у меня не работает даже на 300 баксах ?
3 часа назад работал, лимит стандартный

Видимо или меня забанили или закрыли таким образом вместо того, чтобы изменить курс
SILVER_UA
 
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