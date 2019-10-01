А не подскажите какой лимит на обмен валюты онлайн в таскомбанке?
Спс
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:51
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:04
Re: ТАСКОМБАНК
Стандартный для всех банков, 150к
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:09
Re: ТАСКОМБАНК
Купівля валюти за кредитні з комісом 4,9% + 15 грн. ?
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:11
Курс стрельне більше 5%, за скільки?
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Додано: Сер 02 жов, 2019 17:38
И остаться вообще ни с чем? А вдруг у меня сломаются холодильник или тв? Это уже 10к. А вдруг еще что-то случится и понадобятся или деньги или покупка.
Тас с самого начала знакомства недооценил меня как клиента, я ему не доверяю больше и ради этого дна отказываться от единственного хорошего кредитного лимита в привате? Да ни никогда в жизни!
Как говорится овчинка выделки не стоит.
Если бы не кешбек, так меня бы вобще не было в тасе. Не люблю советчину и недоразвитых.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:06
Maksi2
Есть Монобанк, есть Альфа-Банк (который не светит лимиты в кредитные бюро), есть А-Банк, есть Идея Банк, есть Форвард Банк - достаточно банков с кэшбеком на кредитных картах и даже бесплатными рассрочками. Рекомендую. Свет клином на примате не сошёлся.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:28
аналогично и дата таже.За 26.09 не одна сумма не проведена.Мало того одна задваивается
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:41
Приват специально мне столько навалял, чтоб я никуда не уходил и чтоб меня больше никто не принимал, скорее всего. Это все равно что подсадить на кредитную иглу.
Честно говоря мне последнее время кредитный лимит вообще не нужен ни в каком банке, полностью перешел с кредитных на свои и хорошо себя чувствую. Кредлим нужен только на викенде и то только для того чтоб получить 3% кешбека за кредитные. Не нравится что это только в Сб и Вс. Ищу лучшие условия по кешбеку, но пока не нашел.
Додано: Сер 02 жов, 2019 18:50
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:00
Re: ТАСКОМБАНК
[/quote]аналогично и дата таже.За 26.09 не одна сумма не проведена.Мало того одна задваивается[/quote]
Тоже по 26.09 ( WC) не проведено
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