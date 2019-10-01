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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:51

Re: ТАСКОМБАНК

  Alex_ki написав:3 часа назад работал, лимит стандартный


А не подскажите какой лимит на обмен валюты онлайн в таскомбанке?

Спс
kangoo99
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:04

Re: ТАСКОМБАНК

Стандартный для всех банков, 150к
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:09

Re: ТАСКОМБАНК

Купівля валюти за кредитні з комісом 4,9% + 15 грн. ?
Kara
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 14:11

  Kara написав:Купівля валюти за кредитні з комісом 4,9% + 15 грн. ?

Курс стрельне більше 5%, за скільки?
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 17:38

  Vorlon написав:Закрыть карту примата нафиг?

И остаться вообще ни с чем? А вдруг у меня сломаются холодильник или тв? Это уже 10к. А вдруг еще что-то случится и понадобятся или деньги или покупка.
Тас с самого начала знакомства недооценил меня как клиента, я ему не доверяю больше и ради этого дна отказываться от единственного хорошего кредитного лимита в привате? Да ни никогда в жизни!
Как говорится овчинка выделки не стоит. :mrgreen:
Если бы не кешбек, так меня бы вобще не было в тасе. Не люблю советчину и недоразвитых.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:06

Maksi2
Есть Монобанк, есть Альфа-Банк (который не светит лимиты в кредитные бюро), есть А-Банк, есть Идея Банк, есть Форвард Банк - достаточно банков с кэшбеком на кредитных картах и даже бесплатными рассрочками. Рекомендую. Свет клином на примате не сошёлся.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:28

  ramaz написав:
  Искатель написав:Было 2 операции в продуктовом магазине по Б5 26.09. По ним не начислили кэшбэк.
По операциям до этих и по операциям после этих(!) уже было начисление. А по этим двум - болт.

Причем я проверил в TAS2U. Именно не начислили (а не сгорело).
Позвонил на горлинию, долго с ними общался, девочка честно "два раза перепроверила МСС- код" и в конце оформила заявку на техподдержку.

Полтора года уже пользуюсь Б5, такое - впервые.

У меня покупка в продуктовом магазине по Б5 от 26.09 до сих пор отображается латиницей - похоже, что не проведена :shock: .
И да, кешбека по ней не было
аналогично и дата таже.За 26.09 не одна сумма не проведена.Мало того одна задваивается
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:41

  Vorlon написав:Maksi2
Есть Монобанк, есть Альфа-Банк (который не светит лимиты в кредитные бюро), есть А-Банк, есть Идея Банк, есть Форвард Банк - достаточно банков с кэшбеком на кредитных картах и даже бесплатными рассрочками. Рекомендую. Свет клином на примате не сошёлся.

Приват специально мне столько навалял, чтоб я никуда не уходил и чтоб меня больше никто не принимал, скорее всего. Это все равно что подсадить на кредитную иглу.
Честно говоря мне последнее время кредитный лимит вообще не нужен ни в каком банке, полностью перешел с кредитных на свои и хорошо себя чувствую. Кредлим нужен только на викенде и то только для того чтоб получить 3% кешбека за кредитные. Не нравится что это только в Сб и Вс. Ищу лучшие условия по кешбеку, но пока не нашел.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 18:50

Re: ТАСКОМБАНК

  Maksi2 написав:Приват специально мне столько навалял, чтоб я никуда не уходил и чтоб меня больше никто не принимал, скорее всего. Это все равно что подсадить на кредитную иглу.

Не может быть. 50к - не сумма, чтобы "никуда не уходил и чтоб меня больше никто не принимал", вообще ниразу.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:00

Re: ТАСКОМБАНК

[/quote]аналогично и дата таже.За 26.09 не одна сумма не проведена.Мало того одна задваивается[/quote]

Тоже по 26.09 ( WC) не проведено
gkost05
 
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