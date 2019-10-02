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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:14
Re: ТАСКОМБАНК
Где можно взять полные реквизиты валютного счета Вики для SWIFT перевода из-за границы?
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:07
Re: ТАСКОМБАНК
В Тас2ю есть ибаны Викенда
На офсайте ТАСа должны быть реквизиты для свифтом, т.е через какой банк-корреспондент слать и свифт код самого ТАСА.
Что вам ещё нужно?
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:08
А кто-то уже вырастил Прибутковий 19%?
Как там, все нормально на последнем этапе, без к-л мутаций: прролонгировался нормально, без пинков, ставка 19% активировалася, пополнить даёт на мульён?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:10
Re: ТАСКОМБАНК
У меня ещё 17.5%только урожай, жду
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