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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2936293729382939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:14

Re: ТАСКОМБАНК

Где можно взять полные реквизиты валютного счета Вики для SWIFT перевода из-за границы?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:07

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:Где можно взять полные реквизиты валютного счета Вики для SWIFT перевода из-за границы?
В Тас2ю есть ибаны Викенда

На офсайте ТАСа должны быть реквизиты для свифтом, т.е через какой банк-корреспондент слать и свифт код самого ТАСА.

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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:08

А кто-то уже вырастил Прибутковий 19%?
Как там, все нормально на последнем этапе, без к-л мутаций: прролонгировался нормально, без пинков, ставка 19% активировалася, пополнить даёт на мульён?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:10

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:А кто-то уже вырастил Прибутковий 19%?
Как там, все нормально на последнем этапе, без к-л мутаций: прролонгировался нормально, без пинков, ставка 19% активировалася, пополнить даёт на мульён?


У меня ещё 17.5%только урожай, жду
Faceless
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