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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 20:14

Re: ТАСКОМБАНК

Где можно взять полные реквизиты валютного счета Вики для SWIFT перевода из-за границы?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:07

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:Где можно взять полные реквизиты валютного счета Вики для SWIFT перевода из-за границы?
В Тас2ю есть ибаны Викенда

На офсайте ТАСа должны быть реквизиты для свифтом, т.е через какой банк-корреспондент слать и свифт код самого ТАСА.

Что вам ещё нужно?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:08

А кто-то уже вырастил Прибутковий 19%?
Как там, все нормально на последнем этапе, без к-л мутаций: прролонгировался нормально, без пинков, ставка 19% активировалася, пополнить даёт на мульён?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:10

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:А кто-то уже вырастил Прибутковий 19%?
Как там, все нормально на последнем этапе, без к-л мутаций: прролонгировался нормально, без пинков, ставка 19% активировалася, пополнить даёт на мульён?


У меня ещё 17.5%только урожай, жду
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:36

  Faceless написав:
clientage написав:А кто-то уже вырастил Прибутковий 19%?
Как там, все нормально на последнем этапе, без к-л мутаций: прролонгировался нормально, без пинков, ставка 19% активировалася, пополнить даёт на мульён?


У меня ещё 17.5%только урожай, жду

Аналогично. Сидим в засаде
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:01

https://30ann.tascombank.ua/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 23:50

  klug написав:https://30ann.tascombank.ua/

6. Умови та порядок визначення переможців та отримання Заохочень
6.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення Акції ... проводить Організатор Акції ... серед учасників, які здійснили найбільшу кількість транзакцій, Акції шляхом випадкової комп’ютерної вибірки...
Звучит как л-хотрон. Не указано количество этих участников "з найбільшою кількістю транзакцій". Отсеят 100 людей с по-жизни большим оборотом по карте (купи-продай) и выберут среди них десяток победителей.

А кто-то будет наивно полагать, что у него есть хоть какой-то шанс - нет, отсеят еще до рандомайзера.
Slx
 
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