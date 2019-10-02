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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 20:14
Re: ТАСКОМБАНК
Где можно взять полные реквизиты валютного счета Вики для SWIFT перевода из-за границы?
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:07
Re: ТАСКОМБАНК
В Тас2ю есть ибаны Викенда
На офсайте ТАСа должны быть реквизиты для свифтом, т.е через какой банк-корреспондент слать и свифт код самого ТАСА.
Что вам ещё нужно?
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:08
А кто-то уже вырастил Прибутковий 19%?
Как там, все нормально на последнем этапе, без к-л мутаций: прролонгировался нормально, без пинков, ставка 19% активировалася, пополнить даёт на мульён?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:10
Re: ТАСКОМБАНК
У меня ещё 17.5%только урожай, жду
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:36
Аналогично. Сидим в засаде
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Додано: Сер 02 жов, 2019 23:01
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 02 жов, 2019 23:50
6. Умови та порядок визначення переможців та отримання Заохочень
6.1. Визначення Учасників Акції, які здобудуть право на отримання Заохочення Акції ... проводить Організатор Акції ... серед учасників, які здійснили найбільшу кількість транзакцій, Акції шляхом випадкової комп’ютерної вибірки...
Звучит как л-хотрон. Не указано количество этих участников "з найбільшою кількістю транзакцій". Отсеят 100 людей с по-жизни большим оборотом по карте (купи-продай) и выберут среди них десяток победителей.
А кто-то будет наивно полагать, что у него есть хоть какой-то шанс - нет, отсеят еще до рандомайзера.
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