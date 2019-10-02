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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2938293929402941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:44

  Maksi2 написав:
  Vorlon написав:Закрыть карту примата нафиг?

И остаться вообще ни с чем? А вдруг у меня сломаются холодильник или тв? Это уже 10к. А вдруг еще что-то случится и понадобятся или деньги или покупка.
Тас с самого начала знакомства недооценил меня как клиента, я ему не доверяю больше и ради этого дна отказываться от единственного хорошего кредитного лимита в привате? Да ни никогда в жизни!
Как говорится овчинка выделки не стоит. :mrgreen:
Если бы не кешбек, так меня бы вобще не было в тасе. Не люблю советчину и недоразвитых.

Карткою бегемота потрібно користуватися тільки в дебетному режимі для використання ОЧ. Нічого цікавого там більше немає.
Відкрийте кредитку у алли, котобанди, абанка. От і буде вам пара до тасі.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 03 жов, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:45

  Faceless написав:
  clientage написав:А МАБ шо уже с ИБАНом работает?

Давно, просто шаблон нельзя сделать, а платеж можно

Ааа, ну да, наверное, эт тоже работа. Ток зачем, когда и постаринке все работает и с шаблонами )
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:47

  Maksi2 написав:Ищу лучшие условия по кешбеку, но пока не нашел.

Якщо вам кешбек потрібен грошима то краще тасі не знайдете.
Якщо влаштовують фантики то є у алли еко та тревел.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:57

  dsa написав:
  Flamingo написав:
  omb написав:Вчера купил онлайн валюту в тас2ю, доллары, и увидел, что списало 0,5% от суммы покупки с таким описанием "Списання коштів для продажу їх на мвру для сплати комісії за зарахування коштів".. раньше не было такого, это теперь всегда такое будет или можно избежать?

Как покупали? На "Плативку"? Если да - то у Таси опять вспомнили что покупка валюты как бы является нецелевым зачислением для данного вида карт и включили списание комиса согласно тарифов.

А на какие карты кроме Викенда можно зачислять без комиссии?

Б5
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:58

  mephala написав:Якщо влаштовують фантики то є у алли еко та тревел.

...и у Симы дебетки Виза. Но не бесплатно ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:07

  Flamingo написав:
  mephala написав:Якщо влаштовують фантики то є у алли еко та тревел.

...и у Симы дебетки Виза. Но не бесплатно ;)

для сіми потрбні щомісячні обороти 20К по карті. не у всіх вони є.
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:09

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  mephala написав:Якщо влаштовують фантики то є у алли еко та тревел.

...и у Симы дебетки Виза. Но не бесплатно ;)

для сіми потрбні щомісячні обороти 20К по карті. не у всіх вони є.

Зачем? 20 тыщ это максимальная сумма по которой выплачивается максимальный кешбек, при превышении этой суммы просто понижается процент выплат
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:11

  mephala написав:
  Flamingo написав:
  mephala написав:Якщо влаштовують фантики то є у алли еко та тревел.

...и у Симы дебетки Виза. Но не бесплатно ;)

для сіми потрбні щомісячні обороти 20К по карті. не у всіх вони є.

Нету такого обязательного условия по картам симы. Да чем больше оборот - тем больше отдача. Но и для простого ежедневного использования при небольших оборотах карты отлично подходят. Особенно если они оформлены за "недорого" и "надолго" ;)
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:22

  Flamingo написав:Нету такого обязательного условия по картам симы. Да чем больше оборот - тем больше отдача. Но и для простого ежедневного использования при небольших оборотах карты отлично подходят. Особенно если они оформлены за "недорого" и "надолго" ;)

ну оте "недорого" та "надолго" не всім дано. а на загальних умовах потрібно 3К за картку заплатити. і хоча обов’язкові умови на обсяг оборотів відсутні та елементарні математичні розрахунки вказують (при порівнянні з еко наприклад) що при оборотах менше 120К на рік отримаєш менше зиску. А якщо порівняти з тревел то обороти менше 150К на рік роблять сіму менш вигідною.
А ще зазвичай декотрі суми кочують на інші картки із збільшеним процентом по категоріям. Так що загрузка сіми досить проблематична штука.
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