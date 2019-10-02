И остаться вообще ни с чем? А вдруг у меня сломаются холодильник или тв? Это уже 10к. А вдруг еще что-то случится и понадобятся или деньги или покупка. Тас с самого начала знакомства недооценил меня как клиента, я ему не доверяю больше и ради этого дна отказываться от единственного хорошего кредитного лимита в привате? Да ни никогда в жизни! Как говорится овчинка выделки не стоит. Если бы не кешбек, так меня бы вобще не было в тасе. Не люблю советчину и недоразвитых.
Карткою бегемота потрібно користуватися тільки в дебетному режимі для використання ОЧ. Нічого цікавого там більше немає. Відкрийте кредитку у алли, котобанди, абанка. От і буде вам пара до тасі.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 03 жов, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
omb написав:Вчера купил онлайн валюту в тас2ю, доллары, и увидел, что списало 0,5% от суммы покупки с таким описанием "Списання коштів для продажу їх на мвру для сплати комісії за зарахування коштів".. раньше не было такого, это теперь всегда такое будет или можно избежать?
Как покупали? На "Плативку"? Если да - то у Таси опять вспомнили что покупка валюты как бы является нецелевым зачислением для данного вида карт и включили списание комиса согласно тарифов.
А на какие карты кроме Викенда можно зачислять без комиссии?
mephala написав:Якщо влаштовують фантики то є у алли еко та тревел.
...и у Симы дебетки Виза. Но не бесплатно
для сіми потрбні щомісячні обороти 20К по карті. не у всіх вони є.
Нету такого обязательного условия по картам симы. Да чем больше оборот - тем больше отдача. Но и для простого ежедневного использования при небольших оборотах карты отлично подходят. Особенно если они оформлены за "недорого" и "надолго"
Flamingo написав:Нету такого обязательного условия по картам симы. Да чем больше оборот - тем больше отдача. Но и для простого ежедневного использования при небольших оборотах карты отлично подходят. Особенно если они оформлены за "недорого" и "надолго"
ну оте "недорого" та "надолго" не всім дано. а на загальних умовах потрібно 3К за картку заплатити. і хоча обов’язкові умови на обсяг оборотів відсутні та елементарні математичні розрахунки вказують (при порівнянні з еко наприклад) що при оборотах менше 120К на рік отримаєш менше зиску. А якщо порівняти з тревел то обороти менше 150К на рік роблять сіму менш вигідною. А ще зазвичай декотрі суми кочують на інші картки із збільшеним процентом по категоріям. Так що загрузка сіми досить проблематична штука.