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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:04
Flamingo написав:
"недорого" и "надолго"
Это по акции которая прошла? Я так понимаю щас она стоит 500 грн на год? Какой лимит по выплатам кешбека в мес?
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Maksi2
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