Это по акции которая прошла? Я так понимаю щас она стоит 500 грн на год? Какой лимит по выплатам кешбека в мес?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 15:04
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:11
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 03 жов, 2019 15:24
умови на яких фламінго - він краще вам розкаже. але це більш персоналльні умови ніж загальні.
а для тих хто зайшов з вулиці 3К в рік віддай за платину. тому щоб картка стала вигідна на фоні інших банок обороти потрібні огого.
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:21
Re: ТАСКОМБАНК
Заканчивается действие акционной карты Уикэнд, теперь банк хочет за её работу 365 грн\год.
Не подскажите, на других картах ТАСкомбанка есть кешбек на интернет платежи, оплата ком услуг через сайт?
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:22
Не знаю о какой вы акции и какой карте. Там конечно бывают акции, но чтобы карты под них выдавали не припомню. Но есть разные плюшки постоянным клиентам (в зависимости от оборотов и сумм депозитов, а также если в банке зп проект). Я всех плюшек не знаю, потому как они зависят от того какой вы клиент - вам предложат ту или иную плюшку. Тут надо общаться персонально с менеджерами симы. Но могу сказать что получить премиум карты весьма не дорого вполне реально. Под недорого имеется в виду так что стоимость выпуска отбивает за месяц, а потом 35 месяцев приносит профит. И да, отвечая на ваш третий вопрос - карт у симы много и они очень разные. По стандарту кишмиш 2%,голд 3% (по тратами до 18 к в месяц) , платина 5% (до 20к), инфиня 7% (до 25к). Но если оборот позволяет можно выпускать допки (тоже не бесплатнл)
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:24
Додано: Чет 03 жов, 2019 16:27
Не устал за тас топить? Тебе за это платят чтоли? На будущее не надоедай мне, а игнорируй мои сообщения.
3к за фантики це забагато.
Flamingo, mephala, Платина сейчас 500 грн в год?
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