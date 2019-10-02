RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2939294029412942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:04

  Flamingo написав:"недорого" и "надолго" ;)

Это по акции которая прошла? Я так понимаю щас она стоит 500 грн на год? Какой лимит по выплатам кешбека в мес?
Maksi2
 
Повідомлень: 247
З нами з: 18.06.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:11

Re: ТАСКОМБАНК

  Maksi2 написав:Да не то слово. Просто - дно.

Дно - это исходить тут пеной из-за незнания тарифов. У того же Привата зачисление на КДВ, которая эквивалент Плативки, аналогично с комиссией

Не нравятся вам тарифы - чего тут ныть и возмущаться, ищите банк, который нравится
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25631
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6027 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 15:24

  Maksi2 написав:
  Flamingo написав:"недорого" и "надолго" ;)

Это по акции которая прошла? Я так понимаю щас она стоит 500 грн на год? Какой лимит по выплатам кешбека в мес?

умови на яких фламінго - він краще вам розкаже. але це більш персоналльні умови ніж загальні.
а для тих хто зайшов з вулиці 3К в рік віддай за платину. тому щоб картка стала вигідна на фоні інших банок обороти потрібні огого.
mephala
 
Повідомлень: 5567
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:21

Re: ТАСКОМБАНК

Заканчивается действие акционной карты Уикэнд, теперь банк хочет за её работу 365 грн\год.
Не подскажите, на других картах ТАСкомбанка есть кешбек на интернет платежи, оплата ком услуг через сайт?
superodesssit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 28.07.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:22

  Maksi2 написав:
  Flamingo написав:"недорого" и "надолго" ;)

Это по акции которая прошла? Я так понимаю щас она стоит 500 грн на год? Какой лимит по выплатам кешбека в мес?

Не знаю о какой вы акции и какой карте. Там конечно бывают акции, но чтобы карты под них выдавали не припомню. Но есть разные плюшки постоянным клиентам (в зависимости от оборотов и сумм депозитов, а также если в банке зп проект). Я всех плюшек не знаю, потому как они зависят от того какой вы клиент - вам предложат ту или иную плюшку. Тут надо общаться персонально с менеджерами симы. Но могу сказать что получить премиум карты весьма не дорого вполне реально. Под недорого имеется в виду так что стоимость выпуска отбивает за месяц, а потом 35 месяцев приносит профит. И да, отвечая на ваш третий вопрос - карт у симы много и они очень разные. По стандарту кишмиш 2%,голд 3% (по тратами до 18 к в месяц) , платина 5% (до 20к), инфиня 7% (до 25к). Но если оборот позволяет можно выпускать допки (тоже не бесплатнл)
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3058
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:24

  superodesssit написав:Заканчивается действие акционной карты Уикэнд, теперь банк хочет за её работу 365 грн\год.
Не подскажите, на других картах ТАСкомбанка есть кешбек на интернет платежи, оплата ком услуг через сайт?

Б5 - 1% чистыми. Абонки как у Викенда нет
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3058
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 16:27

  Faceless написав:Дно - это исходить тут пеной из-за незнания тарифов.
Не устал за тас топить? Тебе за это платят чтоли? На будущее не надоедай мне, а игнорируй мои сообщения.
  mephala написав:для тих хто зайшов з вулиці 3К в рік віддай за платину. тому щоб картка стала вигідна на фоні інших банок обороти потрібні огого.

3к за фантики це забагато.
  Flamingo написав:Но могу сказать что получить премиум карты весьма не дорого вполне реально.

Flamingo, mephala, Платина сейчас 500 грн в год?
Зображення
Maksi2
 
Повідомлень: 247
З нами з: 18.06.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2939294029412942
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sergion, Дядя Дима і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77032)
03.10.2019 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.