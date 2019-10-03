Додано: Чет 03 жов, 2019 16:22

Maksi2 написав: Flamingo написав: "недорого" и "надолго" "недорого" и "надолго"

Это по акции которая прошла? Я так понимаю щас она стоит 500 грн на год? Какой лимит по выплатам кешбека в мес? Это по акции которая прошла? Я так понимаю щас она стоит 500 грн на год? Какой лимит по выплатам кешбека в мес?

Не знаю о какой вы акции и какой карте. Там конечно бывают акции, но чтобы карты под них выдавали не припомню. Но есть разные плюшки постоянным клиентам (в зависимости от оборотов и сумм депозитов, а также если в банке зп проект). Я всех плюшек не знаю, потому как они зависят от того какой вы клиент - вам предложат ту или иную плюшку. Тут надо общаться персонально с менеджерами симы. Но могу сказать что получить премиум карты весьма не дорого вполне реально. Под недорого имеется в виду так что стоимость выпуска отбивает за месяц, а потом 35 месяцев приносит профит. И да, отвечая на ваш третий вопрос - карт у симы много и они очень разные. По стандарту кишмиш 2%,голд 3% (по тратами до 18 к в месяц) , платина 5% (до 20к), инфиня 7% (до 25к). Но если оборот позволяет можно выпускать допки (тоже не бесплатнл)