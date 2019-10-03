за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде.
Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2019 22:36
Re: ТАСКОМБАНК
за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде.
Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.
Додано: Чет 03 жов, 2019 22:45
Додано: Чет 03 жов, 2019 23:29
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