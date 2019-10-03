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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:36

Re: ТАСКОМБАНК

за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде.
Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 22:45

  Maksi2 написав:за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде.
Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.

Исключений там больше чем в вике
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 23:29

  curiousobro написав:Исключений там больше чем в вике

Коммуналка наверное и жд билеты? А супермаркеты, одежда, кафе и прочие радости - доходные?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 02:23

  Maksi2 написав:
  curiousobro написав:Исключений там больше чем в вике

Коммуналка наверное и жд билеты? А супермаркеты, одежда, кафе и прочие радости - доходные?


https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 05:55

  Maksi2 написав:за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде.
Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.

Как получается 4.02%?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 06:02

Re: ТАСКОМБАНК

Maksi2 написав:
  Faceless написав:Дно - это исходить тут пеной из-за незнания тарифов.
Не устал за тас топить? Тебе за это платят чтоли? На будущее не надоедай мне, а игнорируй мои сообщения.


На будущее, это публичный форум, и будь готов, что на твоё пустословие тебе кто угодно может указывать, а вот за хамство просто забанят
Faceless
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