за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде. Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.
Maksi2 написав:за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде. Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.
Maksi2 написав:за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде. Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.
Maksi2 написав:за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде. Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.
Как получается 4.02%?
Макси2 просто не в теме что у платины 5% чистыми - думает это % "до кролячего"