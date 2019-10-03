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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2941294229432944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 181
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
40
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
51
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:16

  omb написав:isen и какой % вернули? и какой у вас тип карты?

согласно программе 2% чистыми, Б5
isen
 
Повідомлень: 449
З нами з: 21.12.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:46

  Flamingo написав:
  guntherhouse777 написав:
  Maksi2 написав:за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде.
Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.

Как получается 4.02%?

Макси2 просто не в теме что у платины 5% чистыми - думает это % "до кролячего" :mrgreen:


Комрады, все таки в итоге, для клиента с улицы платину реально открыть за 500грн и какой чистый %% ??

Спасибо
STIGA
 
Повідомлень: 12
З нами з: 22.01.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 2941294229432944
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