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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:16
omb написав:isen
и какой % вернули? и какой у вас тип карты?
согласно программе 2% чистыми, Б5
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isen
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:46
Flamingo написав: guntherhouse777 написав: Maksi2 написав:
за 500 я бы открыл, на платине чистыми 4.02% получается, за месяц можно отбить. Если конечно платят за все категории без кидалова в том или ином виде.
Это лучше чем вика, выхлопом на 1% и тем что не надо ждать выходных чтоб отовариться.
Как получается 4.02%?
Макси2 просто не в теме что у платины 5% чистыми - думает это % "до кролячего"
Комрады, все таки в итоге, для клиента с улицы платину реально открыть за 500грн и какой чистый %% ??
Спасибо
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STIGA
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